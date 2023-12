UL Solutions erweitert die Prüfkapazitäten für Matter 1.2 und deckt damit die Nachfrage nach neuen Gerätetypen und Funktionen ab.

Northbrook, Illinois (ots/PRNewswire) - Mit der Veröffentlichung von Matter 1.2,

der branchenweit einheitlichen Norm der Connectivity Standards Alliance für

vernetzte Geräte und Smart-Home-Technologie, bietet UL Solutions nun auch

Prüfungen für Hersteller neuer vernetzter Gerätetypen an.



UL Solutions, ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten

Sicherheitswissenschaft, gab heute bekannt, dass es seine Prüfkapazitäten für

Matter, die branchenweit einheitliche Norm der Connectivity Standards Alliance's

(CSA) für vernetzte Geräte und Smart-Home-Technologie, mit der Veröffentlichung

des Matter 1.2-Updates um neue Gerätetypen und Funktionen erweitert hat. Zu den

neuen Gerätetypen unter Matter 1.2 gehören Waschmaschinen, Kühlschränke,

Geschirrspüler, Raumklimageräte, Roboterstaubsauger, Luftqualitätssensoren,

Luftreiniger, Rauch- und Kohlenmonoxidalarm und Ventilatoren. Matter 1.2 führt

auch Änderungen an der Kernspezifikation ein, wie z. B. einen verbesserten

Mechanismus für die Endpunktzusammensetzung und semantische Tags, neue Cluster

für die Überwachung intermittierend angeschlossener Geräte und den

Betriebszustand sowie Verbesserungen am Test Harness, an den Testfällen für

Controller und an der weiteren Automatisierung von Skripten.