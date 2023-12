Laut dem Magazin will die Bundesregierung die Sanierung der Deutschen Bahn mit Verkäufen von Aktien der Telekom sowie der DHL finanzieren. Umdenken musste die Ampel nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Bericht des "Spiegel" hat leichte Gewinnmitnahmen bei DHL und der Telekom am Donnerstagvormittag kräftig verstärkt. So sackten die T-Aktien um bis zu 4 Prozent ab und DHL verloren vom Tageshoch gar über 6 Prozent.

