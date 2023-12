Düsseldorf (ots) - Steuerliche Vorteile, Verbesserung der Lebensqualität oder

das wärmere Wetter - es gibt eine Vielzahl an Gründen, die Unternehmer ins

Ausland locken. Allerdings lauern auch einige Fallstricke auf diesem Weg, die

hohe Steuerzahlungen und enormen Aufwand mit sich bringen können.



"Viele Unternehmer lassen sich von den Vorteilen blenden und erleben dann ein

böses Erwachen, wenn sie ihr Vorhaben unvorbereitet in die Tat umsetzen",

erklären Ali Doygun und Soufian El Morabiti von GoldmanTax - Die Steuerkanzlei.

Sie entwickeln intelligente Steuerstrategien für den Mittelstand.





Gerne verraten die beiden Steuerprofis in diesem Artikel fünf Steuer-Fallen, dieUnternehmer vorher kennen sollten - und wie man mit diesen umgeht.1. DoppelbesteuerungsabkommenEin Doppelbesteuerungsabkommen soll verhindern, dass das gleiche Einkommen inzwei Ländern besteuert wird. Allerdings muss man beachten, dass nicht alleLänder solch ein Abkommen haben. Daher ist es wichtig, sich im Vorfeld über diesteuerlichen Regelungen des Ziellandes zu informieren. Wenn es keinDoppelbesteuerungsabkommen gibt, kann es dazu kommen, dass man in beiden LändernSteuern zahlen muss.2. Steuerverpflichtungen in DeutschlandAuch wenn man ins Ausland geht, kann es sein, dass man in Deutschland weiterhinsteuerpflichtig bleibt. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. demWohnsitz, dem Ort der Geschäftstätigkeit oder dem Ort der Einkommensquelle. Umsicherzustellen, dass man nicht unnötig Steuern zahlt, sollte man sich von einemExperten beraten lassen.3. KapitalertragsteuerIn Deutschland muss man auf Kapitalerträge wie z.B. Zinsen oder DividendenSteuern zahlen. Wenn man ins Ausland geht, ändert sich daran grundsätzlichnichts. Allerdings gibt es in einigen Ländern niedrigere Steuersätze oder sogarSteuerbefreiungen. Es lohnt sich daher, im Vorfeld zu prüfen, ob es steuerlicheVorteile gibt.4. UmsatzsteuerWenn man ins Ausland geht und von dort aus Dienstleistungen oder Waren in andereLänder liefert, muss man sich mit den umsatzsteuerlichen Regelungen desZiellandes auseinandersetzen. Hierbei kann es zu erheblichen Unterschiedenkommen. Auch hier ist es ratsam, sich von einem Experten beraten zu lassen.5. SozialversicherungsbeiträgeSozialversicherungsbeiträge müssen in der Regel im Land des Wohnsitzes gezahltwerden. Wenn man als Unternehmer ins Ausland geht und seine Geschäftstätigkeitvon dort aus betreibt, kann es daher zu Problemen kommen. Hierbei kann es zuunterschiedlichen Regelungen kommen. Eine genaue Prüfung und Beratung ist hiernotwendig.FazitDie Entscheidung, als Unternehmer ins Ausland zu gehen, sollte sorgfältiggeplant und vorbereitet werden. Eine gründliche Prüfung der steuerlichenRegelungen des Ziellandes ist unerlässlich. Eine Zusammenarbeit mit einerSteuerkanzlei kann dabei helfen, die steuerlichen Fallstricke zu umgehen undmögliche Vorteile zu nutzen. Außerdem kann eine intelligente Steuerstrategiedazu beitragen, dass man als Unternehmer auch im Ausland erfolgreich agierenkann.Über Ali Doygun und Soufian El Morabiti:Soufian El Morabiti und Ali Doygun entwickeln mit GoldmanTax intelligenteSteuerstrategien für den Mittelstand. Die beiden Steuerprofis haben es sich zurAufgabe gemacht, die Steuerberatung zu revolutionieren und Mittelständlern dabeizu helfen, den niedrigsten für sie möglichen Steuersatz zu erhalten. Dabei setztdie Steuerkanzlei GoldmanTax auf die Steuerstrategien der erfolgreichstenKonzerne. Mehr Informationen dazu unter: https://www.goldmantax.de/Pressekontakt:GMT Steuerberatungsgesellschaft mbHhttp://www.goldmantax.demailto:info@goldmantax.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168783/5671958OTS: GMT Steuerberatungsgesellschaft mbH