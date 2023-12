Preisanpassung bei GO! Express & Logistics (FOTO)

Bonn (ots) - GO! erhöht die Standardpreise ab dem 1. Februar 2024 um

durchschnittlich 8,5 Prozent. Das Unternehmen reagiert damit auf gestiegene

Transportkosten, Investitionen in das Netzwerk und Personalverteuerung, um die

zuverlässige Versorgung der Kunden zu sichern.



Die Preisanpassung betrifft die nationalen und internationalen Preise sowie die

Zusatzleistungen. "Deutliche Mehrkosten, die mit der Erweiterung der Maut, dem

steigenden CO2-Preis als Teil des Klima- und Transformationsfonds, der

Steigerung des Lohnniveaus, Bereitstellung von Fahrzeugen, Investitionen in

IT-Security oder auch unseren Nachhaltigkeitsbestrebungen einhergehen, machen

eine Preisanpassung unumgänglich", erläutert Martina Baerecke, Geschäftsführerin

der GO! Express & Logistics Deutschland GmbH.