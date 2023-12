FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit dem klaren Signal für voraussichtlich drei Zinssenkungen 2024 hat die US-Notenbank Fed die Hoffnungen der Anleger erfüllt. Der Dax reagierte am Donnerstag entsprechend positiv und kletterte erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 17 000 Punkten. "Fröhliche Weihnachten von der Fed", titelte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets in seinem Kommentar am Morgen.

War die Anziehungskraft der 17 000e-Marke auch sehr stark, ebbte der Schwung anschließend doch merklich ab. Gegen Mittag stand für den deutschen Leitindex noch ein Plus von 0,78 Prozent auf 16 896,97 Punkten auf der Kurstafel. Der Gewinn der Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober beläuft sich damit auf 15,5 Prozent. Der Dax ist ein sogenannter Performance-Index. Das bedeutet, dass bei ihm Dividenden der Unternehmen bei der Berechnung mit berücksichtigt werden.