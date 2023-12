Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zulieferbranche stehen substanzielle Veränderungen bevor - hinsichtlichregionaler Aufstellung, Komponenten- wie Kundenportfolio- Asiatische Firmen wachsen mit den lokalen Automobilherstellern, sichern sichMarktanteile und erhöhen den Margendruck- Traditionelle Zulieferer verlieren 2022 strukturell 3%-Punkte EBIT-Marge (auf4,6%) und müssen sich innovativer, flexibler sowie internationaler aufstellenDezember 2023: Die Unternehmen in der Automobilzuliefererbranche spalten sich inzwei Lager: Auf der einen Seite stehen neue, hochprofitable Firmen, die vorallem die Themen Batterie, Halbleiter und Software besetzen. Sie treten inKonkurrenz zu klassischen Zulieferern und erweitern ihr angestammtes Portfolioaus den Feldern Industrie und Konsumgüter. Dabei wachsen sie im Automobilbereichstark und erzielen über alle Geschäftsfelder hinweg sehr hohe EBIT-Margen. Sindes 2022 im Batteriesegment noch ca. 10 Prozent, erzielten Unternehmen imHalbleiter-Geschäft ca. 30 Prozent und bei Software sogar ca. 35 ProzentEBIT-Marge. Auf der anderen Seite stehen die traditionellen Automobilzulieferer.Die Rekordergebnisse aus dem letzten Jahrzehnt sind hier passé. Die neueNormalität sind EBIT-Margen von 5 Prozent oder weniger (4,6% in 2022). Das zeigtdie neueste Publikation "Global Automotive Supplier Study 2023" von derUnternehmensberatung Roland Berger und der Investmentbank Lazard, die 600Automobilzulieferer analysiert."Im Vergleich schneiden die neuen Konkurrenten mit innovativen Hard- undSoftware-Lösungen deutlich besser ab", unterstreicht Felix Mogge, Partner beiRoland Berger. "Das liegt nicht nur am jeweiligen Produkt, sondern auch daran,dass sie flexibel auf Marktentwicklungen sowie Kundenanforderungen reagieren undKapital in für sie attraktive Wachstumssegmente investieren können."Neue Technologien sorgen für WachstumNeben diesen neuen Konkurrenten zählen asiatische Zulieferer momentan zu denGewinnern im Markt. Sie wachsen zum einen mit ihren Automobilherstellern ausFernost durch den Anstieg lokaler Produktionszahlen. Zum anderen profitieren siestark von der Elektrifizierung des Antriebsstrangs sowie der Digitalisierung -Technologien, auf die sich Hersteller in Asien bereits länger konzentrieren unddie dort stärker nachgefragt werden als in anderen Regionen. Auch global dürftenasiatische OEMs zukünftig Marktanteile gewinnen und ihre Zulieferer mitziehen.Insgesamt bleibt der Zulieferermarkt ein Wachstumsgeschäft, jedoch mit anderenKomponenten, bei anderen Kunden und für andere Zulieferer als heute. Bis 2030wird er um mehr als 30 Prozent auf insgesamt 1,3 Billionen US-Dollar zulegen,