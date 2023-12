Bain-Studie zu Lage und Perspektiven der Kreditwirtschaft / Trotz Zinswende stockt die Renditewende bei Deutschlands Banken

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) -- Eigenkapitalrendite steigt 2022 auf 3,8 Prozent, doch der dritte Anstieg inFolge beruht auf den Fortschritten weniger Institute, allen voran derGroßbanken- Zinswende führt zu höheren Zinsüberschüssen, erfordert aber zugleichvielerorts erhebliche Abschreibungen und Wertberichtigungen auf denWertpapierbestand- Renditelücke zwischen den besten und schwächsten Banken verdoppelt sich binneneines Jahres nahezu, eine Zweiteilung des Markts bahnt sich an- Mit sieben Hebeln können handlungsstarke Kreditinstitute ihre Renditemittelfristig auf 7 bis 9 Prozent steigern und damit wieder ihreEigenkapitalkosten verdienen- Gerade der verstärkte Einsatz von künstlicher Intelligenz ist einentscheidender Faktor für mehr ProfitabilitätHöhere Zinsen führen zu höheren Renditen: Diese lang gehegte Hoffnung derKreditwirtschaft scheint sich 2022 auf den ersten Blick erfüllt zu haben. Denndie Eigenkapitalrendite stieg auf 3,8 Prozent und lag damit wieder deutlich überdem durchschnittlichen Niveau seit der globalen Finanzkrise 2008. Doch derAnstieg blieb weit hinter dem Wachstum der Zinsüberschüsse zurück. Zudem beruhtes auf Fortschritten weniger Institute, allen voran der Großbanken. Die Mehrzahlder knapp 1.380 in Deutschland tätigen Kreditinstitute, sprich 53 Prozent,musste sich auch im Jahr der Zinswende mit einer Rendite von weniger als 2Prozent begnügen.In der Studie "Deutschlands Banken 2023: Der steinige Weg zurück zurProfitabilität" zeigt die internationale Unternehmensberatung Bain & Company dieHintergründe dieser Entwicklung auf. Darüber hinaus wird beschrieben, wieKreditinstitute in einem weiterhin herausfordernden Umfeld sowie mithilfekünstlicher Intelligenz (KI) eine Rendite von 7 bis 9 Prozent oder sogar mehrverdienen können - und damit wieder ihre Eigenkapitalkosten.Walter Sinn, Bain-Deutschlandchef und Co-Autor der Studie, sieht die Branche aneinem kritischen Punkt: "Die Zinswende allein reicht offenkundig nicht aus,damit Deutschlands Banken ihre Renditeschwäche überwinden können. Dazu brauchtes unverändert eine tiefgreifende Transformation und Investitionen in neueGeschäftsfelder sowie Technologien." Der Branchenkenner verweist auf dieGroßbanken, die 2022 trotz hoher Inflation ihre Verwaltungsaufwendungen senkenund ihre Profitabilität erhöhen konnten. "Wer entschlossen handelt, kann seineRendite steigern", erklärt Sinn. Und er fügt an: "Es bahnt sich eine Zweiteilungdes Markts an. Proaktive Banken setzen sich von der Konkurrenz ab." DerBain-Studie zufolge hat sich die Kluft zwischen den renditestärksten und-schwächsten Instituten binnen eines Jahres nahezu verdoppelt.