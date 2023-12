Berlin (ots) - Neun von zehn Geschäftsreisenden arbeiten zumindest teilweise

mobil - Nur jede zweite Firma stellt Laptops oder digitale Kommunikationstools

bereit



Die Corona-Pandemie hat dem mobilen Arbeiten zum Durchbruch verholfen. Doch noch

heute mangelt es in etlichen Unternehmen an der dafür notwendigen Ausstattung.

Nur jeder zweite Geschäftsreisende mit Möglichkeit zum mobilen Arbeiten ist in

einer Firma tätig, die technisches Equipment wie Laptop, Mobiltelefon oder

Headset dafür zur Verfügung stellt. 50 Prozent haben auch keinen Zugriff auf

digitale Tools oder Software, um mit Kolleginnen und Kollegen online zu

kommunizieren oder digital zusammenzuarbeiten. Das geht aus der regelmäßig seit

zehn Jahren durchgeführten Studie "Chefsache Business Travel" hervor, einer

Initiative von Travel Management Companies im Deutschen Reiseverband (DRV).





Noch seltener gibt es eine Netzwerkverbindung zum Unternehmen, etwa über einVirtual Private Network (VPN). Lediglich 44 Prozent können mobil auf denFirmen-Server zugreifen. Auch die Gesundheit der Mitarbeitenden und derZusammenhalt in der Belegschaft spielen in Zusammenhang mit mobilem Arbeitenkeine große Rolle. Lediglich 36 Prozent der Befragten bekommen ergonomischeMöbel fürs Homeoffice zumindest teilweise bezahlt. Genauso wenige arbeiten ineinem Unternehmen, das sich für die Bindung der mobil Mitarbeitenden einsetzt,zum Beispiel durch regelmäßige Online-Meetings. Immerhin: Die Hälfte hat dieMöglichkeit, die Arbeitszeit im Homeoffice individuell anzupassen.Diese Umfrage-Ergebnisse sind umso verwunderlicher, da mobiles Arbeiten indeutschen Unternehmen inzwischen Standard ist. 46 Prozent der Geschäftsreisendenhaben - unabhängig von ihren Business Trips - immer die Möglichkeit dazu.Weitere 44 Prozent können zumindest zeitweise mobil arbeiten. Fast alle vonihnen (95 Prozent) haben dabei die freie Wahl und können sich aussuchen, anwelchen Tagen sie dies tun möchten."Unsere Studie zeigt, dass viele Unternehmen insbesondere bei der Ausstattungihrer mobil Mitarbeitenden noch Nachholbedarf haben", sagt Thomas Osswald,Geschäftsführer der DERPART Reisevertrieb GmbH. "Doch wer an dieser Stellespart, verhindert nicht nur effizientes Arbeiten, sondern riskiert am Ende auchden Verlust von Fachkräften. Wenn Unternehmen unsicher sind, welcheInvestitionen notwendig und wichtig sind, können sie auf die Unterstützung vonGeschäftsreisebüros zurückgreifen. Diese besitzen nicht erst seit CoronaErfahrung mit mobilem Arbeiten und wissen daher, worauf es dabei ankommt."Hier finden Sie den Link zu der dazugehörigen Infografik:https://www.chefsache-businesstravel.de/wissen/download/Über den DRV:Der Deutsche Reiseverband (DRV) repräsentiert die Reisewirtschaft inDeutschland. Als Spitzenverband bündelt der DRV eine bedeutendeWirtschaftskraft. Seine Mitglieder stehen für den größten Teil des Umsatzes imReiseveranstalter- und Reisemittlermarkt. Die Tourismusbranche bietet rund 3Millionen Arbeitsplätze. Mehrere Tausend Mitgliedsunternehmen, darunterzahlreiche touristische Dienstleister, machen den DRV zu einer starkenGemeinschaft, die die vielfältigen Interessen vereint - nach dem Motto "DieReisewirtschaft. Alle Ziele. Eine Stimme."Die Studien "Chefsache Business Travel"Seit 2012 werden im Auftrag des Deutschen Reiseverbands (DRV) jährlichGeschäftsreisende befragt. Zuletzt haben 150 deutsche Enscheidungsträger:innen,die jeweils mindestens eine Geschäftsreise pro Monat unternehmen, aus allenUnternehmen und Branchen an der Online-Befragung teilgenommen.Über die Kampagne "Chefsache Business Travel"Chefsache Business Travel ist eine Initiative von Travel Management Companies imDeutschen Reiseverband (DRV). Sie will Geschäftsreisen als strategischesManagementthema verankern und den Nutzen eines professionellenGeschäftsreisemanagements in Zusammenarbeit mit den Geschäftsreisebüros aufEntscheiderebene besser bekannt machen. Die DRV-Initiative Chefsache BusinessTravel wird von den Travel Management Companies ADAC Reisevertrieb, American Express xpress Global Business Travel, BCD Travel, DERPART Travel Service, Egencia undLufthansa City Center getragen.Pressekontakt:Kerstin Heinen, PressesprecherinTelefon: (030) 2 84 06-15, E-Mail: mailto:presse@drv.deFür den Inhalt verantwortlich: Torsten Schäfer, Leiter KommunikationWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/106972/5672042OTS: DRV Deutscher Reiseverband e.V.