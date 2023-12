Die Wunschbrunnen-Initiative der Stiftung Vantage Foundation bringt dem Kinderheim Rumah Hope in Malaysia Freude

Petaling Jaya, Malaysia (ots/PRNewswire) - In dieser Weihnachtszeit erhellt die

Stiftung Vantage Foundation das Leben unterprivilegierter Jugendlicher im

Kinderheim Rumah Hope in Malaysia mit einer herzerwärmenden Initiative, die

darauf abzielt, während der Feiertage Sensibilität und Inklusivität zu fördern.

Die von der Vantage Foundation geleitete Kampagne "Wishing Well" (Wunschbrunnen)

zielt darauf ab, dass alle Kinder in Rumah Hope durch die Erfüllung ihrer

Weihnachtswünsche die Freude der Weihnachtszeit erleben.



In einer Welt voller Weihnachtsfreude und Geschenke ist es wichtig, daran zu

denken, dass nicht jeder das Privileg hat, von seiner Familie Geschenke zu

bekommen. Die Vantage Foundation ist sich dieser Ungleichheit bewusst und glaubt

an die Kraft der Gemeinschaft, des Mitgefühls und des Miteinanders, um das Leben

der weniger glücklichen Menschen zu verbessern.