Edelmetalle erfreuen sich bester Stimmung Dank neuer Allzeithochs! Folgerichtig steigt auch die Anzahl von Übernahmen in diesem Sektor. So geschehen auch in Ecuador, wo das kanadische Juniorunternehmen Adventus Mining seinen Konkurrenten Luminex Resources übernimmt. Dadurch entsteht ein auf Ecuador fokussiertes Kupfer-Gold-Entwicklungsunternehmen. Unterstützung bekommen die Bergbauunternehmen in Ecuador vom Ende November neugewählten Präsidenten Daniel Noboa. Dieser konnte sich in einer Stichwahl gegen die linke Kandidatin Gonzales durchsetzen. Bereits vor der Wahl bekannte der neue Präsident die Bedeutung des Bergbaus für die ecuadorianische Wirtschaft an. Er wird etwa 18 Monate im Amt sein und damit die Amtszeit des scheidenden Präsidenten Guillermo Lasso bis zu den nächsten planmäßigen Präsidentschaftswahlen in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abschließen. Noboas Wahlkampf konzentrierte sich auf die Wirtschaft und die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Anziehung ausländischer Investitionen und die Sicherheit. Experten sind der Ansicht, dass dieses Ergebnis die politische Stabilität und das Vertrauen der internationalen Investoren in das Land wiederherstellen kann. Es wird erwartet, dass Herr Noboa sich auch für eine verantwortungsvolle Exploration und einen verantwortungsvollen Bergbau einsetzen wird.