Düsseldorf (ots) -- Cyberrisiken (48 %) und Inflation (43 %) gelten als größte Risiken, denen sichUnternehmen in den nächsten 12 Monaten ausgesetzt sehen.- Für 64 % stellt Generative KI eine Chance für die eigene Organisation dar, für34 % wiederum ein Risiko.- 85 % der deutschen Unternehmen sind zuversichtlich, Wachstum undRisikomanagement in Einklang zu bringen (global 90 %).- 51 % der Befragten geben an, dass die Vorbereitung aufTechnologieinvestitionen, von der Cloud bis hin zu neuen Technologien wieGenAI, der wichtigste Auslöser für ein Unternehmen ist, seine Risikolandschaftzu überprüfen.Deutsche Unternehmen sehen in den kommenden zwölf Monaten Cyberrisiken (48 %)als größte Bedrohung für ihre Organisation, gefolgt von Inflation (43 %),digitalen und technologischen Risiken sowie geopolitischen Konflikten mitjeweils 41 Prozent. Gleichzeitig sehen 64 Prozent der deutschen Unternehmengenerative KI als Chance für die eigene Organisation. 50 Prozent der Befragtenwollen in den nächsten ein bis drei Jahren in Künstliche Intelligenz, MachineLearning und Automation investieren, um Risiken zu steuern. Das sind dieErgebnisse des "Global Risk Survey 2023" der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC, für den weltweit 3.910 Führungskräfte ausverschiedenen Unternehmensbereichen wie Risk Management, Finance, IT, Operationsund Internal Audit befragt wurden - davon rund 270 aus Deutschland.Risiken als Chancen nutzen: Zuversicht bei CEOs in DeutschlandTrotz wirtschaftlich unsicherer Zeiten und ständiger Veränderung sehen deutscheUnternehmen Risiken nicht nur als Bedrohung, sondern auch als Chance fürTransformation, Resilienz und Wachstum. "Unternehmen können es sich nicht mehrleisten, sich auf einen reaktiven Ansatz zu verlassen, der sich in erster Linieauf die Vermeidung von Risiken konzentriert", ordnet Robert Paffen, Leader Risk& Regulatory bei PwC Deutschland, die Ergebnisse ein.Führungskräfte in Deutschland zeigen sich gegenüber aktuellen Herausforderungenzuversichtlicher als Umfrageteilnehmer aus anderen Ländern. Sie bewerten etwadie Umstellung auf erneuerbare Energien (58 % vs. 53 %), veränderteKundennachfrage und -präferenzen (54 % vs. 46 %) und neue Anforderungen anArbeitskräfte und Qualifikationen (52 % vs. 41 %) eher als Chance denn alsRisiko.Resilienz und Technologie als Treiber des RisikomanagementsEin möglicher Grund für die Zuversicht: Jedes zweite Unternehmen (49 %) hat inden vergangenen zwölf Monaten in den Aufbau eines Resilienz-Teams mitMitgliedern aus den Bereichen Business Continuity, Cyber-, Krisen- undRisikomanagement investiert und ein Drittel plant dies in den kommenden zwölf