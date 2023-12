Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Beim Förderprogramm "Klimafreundlicher Neubau" (KFN) ist der Fördertopf leer. Es könnten aufgrund der ausgeschöpften Mittel keine neuen Anträge für das KFN-Programm bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mehr gestellt werden, teilte das Bundesbauministerium am Donnerstag mit.Bis zum 13. Dezember seien über 18.000 Förderzusagen erteilt und damit rund 46.000 klimafreundliche Wohneinheiten gefördert worden, hieß es. Mit der KFN-Förderung seien Förderkredite und Zuschüsse über ca. 7,5 Milliarden Euro zugesagt worden, womit Gesamtinvestitionen in Höhe von rund 17 Milliarden Euro angestoßen wurden. "Die Nachfrage für unsere Neubauförderung hat unsere Erwartungen noch übertroffen", sagte Bauministerin Klara Geywitz (SPD). "Bereits nach drei Monaten war der Fördertopf für den klimafreundlichen Neubau fast leer, sodass wir ihn auf knapp zwei Milliarden Euro erhöhen mussten."Neue Anträge könnten gestellt werden, sobald der Bundeshaushalt 2024 in Kraft trete, fügte Geywitz hinzu.