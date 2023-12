Stuttgart (ots) -



- ICONIC SALES analysiert Preisentwicklung der beliebtesten Weihnachtsprodukte

seit 2019

- Nur geringe Schwankungen bei den meisten Produkten

- Lametta, Adventskalender und Weihnachtsdeko mit saisonalen Effekten



Ziehen Händler die Preise zur Weihnachtszeit an? Lohnt sich deshalb ein

möglichst frühzeitiger Kauf von Weihnachtsgeschenken? Dieser Frage ist die

führende Amazon-Agentur Deutschlands, ICONIC SALES (

https://www.iconic-sales.com ), auf den Grund gegangen. Dafür wurden die

Preisentwicklungen der jeweils fünf meistverkauften Produkte von 2019 bis heute

zu den wichtigsten Weihnachtssuchbegriffen untersucht.





Es ist fast egal, wann man den Präsentkorb fülltBei den fünf Topsellern des Suchbegriffs "Weihnachtsgeschenk" kommt es imSchnitt nur zu geringen Schwankungen. Die Preissohle liegt mit durchschnittlich16,19 Euro im Mai. Verglichen dazu sind die Artikel im Januar um 13,67 Prozentteurer, was letztlich einen Durchschnittspreis von 18,75 Euro bzw. einePreissteigerung von 2,56 Euro bedeutet.Mit jeweils rund acht Prozent fallen die Preisänderungen bei Lametta undWeihnachtsstrümpfen ähnlich gering aus. Allerdings zeigt sich bei Lamettatatsächlich ein saisonaler Preisanstieg: Im Dezember ist der Schmuck für denWeihnachtsbaum mit im Schnitt 9,58 Euro am kostspieligsten. Wer bis zumgünstigsten Zeitraum im Februar wartet, kann mit dann durchschnittlichanfallenden 8,82 Euro immerhin ein paar Cent sparen.Im Gegensatz dazu locken Anbieter von Weihnachtsstrümpfen ihre Amazon-Kundengerade zur Hochphase mit Preisnachlässen. Der Dezember stellt mit 16,76 Euro dengünstigsten Monat dar. Zum Vergleich: Im Juli sind die Socken mit 18,28 Euro amteuersten.Saisonale Effekte bei Adventskalendern und DekorationZusätzlich zu Lametta fallen auch bei den Suchbegriffen "Adventskalender" und"Weihnachtsbaum Deko" Preissteigerungen zum Jahresende auf. Bei den Topsellernunter den Adventskalendern findet sich sogar der prozentual größte Unterschied.Wer im August kauft, zahlt mit durchschnittlich 23,30 Euro am wenigsten. Nurzwei Monate später liegen die Preise mit 47,31 Euro mehr als doppelt so hoch.Noch im Dezember fällt der Schnitt wieder auf 28,34 Euro. Viele Kalender werdenab dem 2. Dezember mit enormen Rabatten verkauft, nicht zuletzt auch imklassischen stationären Einzelhandel.Wie Lametta sind die Top-Angeboten der "Weihnachtsbaum Deko" mit 27,15 Euro imDezember durchschnittlich besonders teuer. Der beste Zeitpunkt zur Anschaffungliegt mit 16,28 Euro im Juni. Sparpotenzial: rund 40 Prozent.Stefan Gutheil, Gründer und Geschäftsführer von ICONIC SALES, kommentiert dieUntersuchung: "Unsere Resultate zeigen, dass Torschlusspanik zu Weihnachtenweitestgehend unbegründet ist. Die meisten Produkte erreichen ihr Preismaximumaußerhalb der Saison und bisweilen gibt es in der kalten Jahreszeit sogarSchnäppchen. Insgesamt sind die Preise weitestgehend konstant und schwanken nurgeringfügig um einige Euro. Schlechtes Gewissen oder Ärger, dass man dieses Jahrwieder erst so spät mit den Einkäufen anfängt, ist also unangebracht. Die Mühe,täglich Preise zu vergleichen und nach besonderen Rabatten Ausschau zu halten,kann man sich ebenso sparen. Entspannen Sie sich lieber und genießen Sie eingeruhsames Weihnachtsfest!"Alle Ergebnisse der Untersuchung finden Sie in folgende Tabeller undLandingpage:https://iconic-sales.com/amazon-preischeck-weihnachtsgeschenke-dekorationen-guenstig/Top 5 Produkte: https://www.datawrapper.de/_/4Xl2P/Über die UntersuchungAusgewertet wurden die Suchvolumen für die folgenden Begriffe: Adventskalender,Christbaumschmuck, Kerzen, Lametta, Lichterkette, Weihnachtsbaum Dekoration,Weihnachtsgebäck, Weihnachtsgeschenk, Weihnachtspullover und Weihnachtsstrümpfe.Die jeweils fünf meistverkauften Produkte (Topseller) aus diesen Kategorienwurden außerdem auf Preis und Verkäufe untersucht. Zeitraum der Analyse ist vom1. Januar 2019 bis 29. November 2023.Über ICONIC SALESICONIC SALES ( https://www.iconic-sales.com ) ist eine Amazon Full-Service-Agentur, die Online-Marketing für kleine und mittelständischeUnternehmen betreibt. Das externe Amazon-Team unterstützt über 200 Verkäufer undVerkäuferinnen und sorgt für einen optimalen Markenauftritt auf derVerkaufsplattform. Mithilfe der ICONIC-Technologie erfolgt die visuelleGestaltung von Produkten vollständig automatisiert. Dadurch können täglich mehrals. 2.000 Videos und Fotos erstellt werden. Das Unternehmen wurde 2013 inStuttgart gegründet und beschäftigt derzeit 50 Mitarbeitende.Pressekontakt:Klaas GellerE: mailto:klaas.geller@tonka.pr.comM. +49.17674717519Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/172925/5672140OTS: ICONIC SALES