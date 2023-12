LIQID senkt Einstiegshürde für Private Equity auf 10.000 Euro (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Revolution im Private-Equity-Markt: Ab 2024 können Anleger ab 10.000 Eurogemeinsam mit weltweit führenden Private-Equity-Fonds wie KKR, Blackstone undCarlyle investieren- Hohe Rendite: LIQID Private Equity NXT zielt auf eine attraktive Rendite von12 Prozent nach Kosten pro Jahr ab- Konsequent neu gedacht: Einfacher, digitaler Investmentprozess, sparplanfähigund mit der Option, Investmentanteile bereits deutlich früher als für PrivateEquity üblich zu veräußern- LIQID Private Equity NXT: Ab sofort können sich Interessenten auf eineWarteliste für das Premium-Angebot setzen lassenDas Wealth-Tech-Unternehmen LIQID, Deutschlands Top-Vermögensverwalter, bringtLIQID Private Equity NXT auf den Markt und baut Pionierstellung imPrivate-Equity-Geschäft aus. Ab 2024 können Privatanleger gemeinsam mit weltweitführenden Private-Equity-Fonds investieren. LIQID Private Equity NXT eröffneteiner neuen Generation von Investoren Zugang zu einer exklusiven Anlageklasse,die seit über 20 Jahren sowohl eine stärkere Performance als auch eine geringereWertschwankung im Vergleich zu Aktienmärkten aufzeigt. LIQID ist damit der ersteeuropäische Anbieter, der einen derart exklusiven Zugang bereits ab 10.000 Euroanbietet. Durch die niedrigere Mindestanlagesumme für Private Equity wird esLIQID-Kunden zukünftig möglich sein, die Vermögensallokation der führendenFamily Offices mit nur 100.000 Euro umzusetzen - derzeit ein einmaliges Angebotin Europa."Wir sind angetreten, um Anlagekategorien wie Private Equity und Venture Capitalzu demokratisieren. Mit LIQID Private Equity NXT können wir jetzt vielenMenschen eine ganz neue Investmentwelt öffnen, die bisher nur denHochvermögenden vorbehalten war", so LIQID-Gründer und Geschäftsführer ChristianSchneider-Sickert. "Unserer Zielgruppe, den Unternehmern, Gestaltern und Machernvon morgen, unterbreiten wir damit ein sehr attraktives Angebot."Eine Revolution im Private-Equity-GeschäftLIQID geht den nächsten Schritt in Richtung Demokratisierung von Investments undverändert die Spielregeln für einen breiteren Teil der Gesellschaft. Ab 2024können Privatanleger über LIQID Private Equity NXT bereits ab 10.000 Eurogemeinsam mit renommierten und weltweit führenden Private-Equity-Fonds wie KKR,Blackstone und Carlyle in Private Equity investieren. "Auf lange Sicht kommtmehr Geld bei den nicht börsennotierten, kleineren und mittelständischenUnternehmen an, die unglaubliche Potenziale aufweisen", sagt GeschäftsführerChristian Schneider-Sickert.Entwickelt für die nächste Generation an InvestorenFür Anleger stellen insbesondere die Exklusivität der Private-Equity-Branche