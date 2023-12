Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wuppertal (ots) - Während der Wintermonate gewinnt der Arbeitsschutz zusätzlicheRelevanz, da sich durch die veränderten Wetterbedingungen neue Gefahren amArbeitsplatz ergeben. Als Gründer und Geschäftsführer der WandelWerkerConsulting GmbH sind Anna und Stefan Ganzke gemeinsam mit ihrem Team vonArbeitsschutz-Experten gezielte Strategien, wie Unternehmen Arbeitsunfälle undunsichere Situationen nachhaltig reduzieren können und unterstützen anschließendbei der Umsetzung in die betriebliche Praxis. Hier erfahren Sie, wie derArbeitsschutz speziell im Winter gewährleistet werden kann.Während viele die Winterzeit mit Besinnlichkeit und Ruhe verbinden, birgt siefür Unternehmen neue Herausforderungen im Arbeitsalltag: Ein Arbeitsunfall kurzvor Weihnachten ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen unerwünscht.Leider wird dem Arbeitsschutz im Winter oft nicht die gebührende Aufmerksamkeitgeschenkt, obwohl er insbesondere für Unternehmen mit Produktion undproduktionsnahen Bereichen von enormer Bedeutung ist. Besondere Gefährdungenergeben sich, wenn Wege glatt sind und nasse Flächen schnell zu gefährlichem Eiswerden können. Eine unzureichende Vorbereitung kann die besinnliche Zeitbelasten, da nun alles in kürzester Zeit nachgeholt werden muss. Daher ist einesorgfältige Planung und Beachtung der Sicherheitsmaßnahmen nicht nurstressreduzierend, sondern vermeidet im Extremfall sogar schwere Arbeitsunfälle."Auch in Deutschland dürfen ausreichende Sicherheitsmaßnahmen für den Winternicht unterschätzt werden, denn zu oft kommt es zu dieser Zeit wegen mangelnderVorbereitung zu vermeidbaren Arbeitsunfällen", warnen Anna und Stefan Ganzke vonder WandelWerker Consulting GmbH."In einigen Unternehmen kommt der Winter immer ganz plötzlich und es ist wenigvorbereitet. Wenn dann erst mit ad hoc Maßnahmen begonnen wird, wenn die erstenMitarbeiter auf den gefrorenen Verkehrswegen ins Rutschen kommen, dann ist dasein klares Zeichen, dass das Bewusstsein und die Einstellung zum Arbeitsschutznoch nicht passt", betonen die Experten weiter. Die WandelWerker Consulting GmbHunterstützt ihre Kunden - Sicherheitsingenieure, Fachkräfte fürArbeitssicherheit und Geschäftsführer - dabei, Arbeitssicherheit verständlichund wirksam in ihren Teams zu vermitteln. Mit bewährten Strategien und Methodenzielen sie darauf ab, das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter zu schärfen.Wie Unternehmen sich bestmöglich auf den Winter vorbereiten können und gemeinsammit den Mitarbeitern dafür sorgen, dass Arbeitsunfälle vermieden werden, habenAnna und Stefan Ganzke im Folgenden zusammengefasst.Tipp 1: Strukturierten Winterdienst frühzeitig planen