Hyvolution in Paris 2024 WALTHER-PRÄZISION ist einer der führenden Aussteller im Bereich Wasserstofftechnologie

Haan (ots) - Wasserstoff ist ein vielseitig einsetzbarer Energieträger, der eine

Schlüsselrolle zur Bewältigung der Herausforderung "Energiewende" spielt. Ende

Januar widmet sich mit der Hyvolution in Paris (https://paris.hyvolution.com/en)

die wohl wichtigste Messe diesem Schwerpunktthema. Die 7. Ausgabe der Hyvolution

findet vom 30. Januar bis zum 1. Februar 2024 statt und ist inzwischen die

führende internationale Veranstaltung für den gesamten Wasserstoffsektor. Als

Experte für Lösungen in der H2-Betankung nimmt WALTHER-PRÄZISION

(https://www.walther-praezision.de/) (Walther S.a.r.L) an der Fachmesse in Paris

erneut teil. So haben nationale und internationale Messebesucher vor Ort die

Gelegenheit, sich näher mit der Wasserstofftechnologie und speziell dem

Wasserstoff-Betankungssystem von WALTHER-PRÄZISION auseinanderzusetzen.



WALTHER-PRÄZISION präsentiert H2-Betankungssystem in Paris