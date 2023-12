Die Erwartungen an selbstfahrende Autos haben in den letzten Jahren zu hohen Aktienkursen von Start-ups wie TuSimple, Luminar Technologies, Innoviz Technologies, Ouster und AEye geführt. Ihre Marktkapitalisierung erreichte insgesamt 58 Milliarden US-Dollar. Doch die Realität hat die Hoffnungen gedämpft: Selbstfahrende Autos sind noch selten und die genannten Unternehmen generieren keinen Cashflow, sondern verursachen hohe Kosten. Dies führte zu einem starken Rückgang der Marktkapitalisierung auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Auch große Konzerne wie Ford und General Motors mussten hohe Verluste hinnehmen und schlossen ihre Entwicklungsabteilungen. Trotz Rückschlägen glauben einige, darunter Tesla-CEO Elon Musk, weiterhin an die Zukunft der Technologie. Zudem können die entwickelten Technologien auch die Sicherheit von von Menschen gesteuerten Fahrzeugen erhöhen.