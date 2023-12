Mehr Haus fürs Geld - Sven Schwarzat und Kevin Rader von der RS WohnWerte GmbH verraten, wie der Traum vom bezahlbaren Eigenheim Realität werden könnte (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Leipzig (ots) - Viele Menschen träumen von einem eigenen Haus. Allerdingserscheint dieser Wunsch insbesondere in den unteren und mittlerenEinkommensgruppen finanziell schwer erreichbar. Sven Schwarzat und Kevin Raderhaben sich als Gründer der RS WohnWerte GmbH aus Leipzig auf den Ankauf, dieAufwertung, die Sanierung und die Revitalisierung von Wohnimmobilienspezialisiert. Hier erfahren Sie, wie der Traum vom bezahlbaren EigenheimRealität werden könnte.Ein eigenes Haus ist viel mehr als ein Objekt zum Wohnen, es ist ein Ort derSicherheit, der Geborgenheit und der Selbstverwirklichung. Doch der Weg dorthingestaltet sich nicht immer einfach. Der klassische Ansatz, ein neues Haus zuerwerben, ist oft mit erheblichen Kosten verbunden, da verschiedene Beteiligtewie Grundstückshändler, Bauträger, Innenausstatter und Vertriebspartner ihrefinanziellen Ansprüche geltend machen. Dadurch rückt der Traum vom Eigenheim fürimmer mehr Menschen in weite Ferne. "In der heutigen Zeit braucht es alternativeWege, um sich den Wunsch vom eigenen Haus zu erfüllen, auch wenn das Budgetbegrenzt ist", erklärt Sven Schwarzat, der gemeinsam mit Kevin Rader die RSWohnWerte GmbH gegründet hat. "Man kann beispielsweise an einem anderen Punkteinsteigen, sich selbst einbringen und so die gesamten Kosten reduzieren. Dasmacht es möglich, den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, ohne dabei übermäßigfinanziell belastet zu werden.""Im Kern gleicht dieses Prinzip der Vorgehensweise von Bauträgern, Handwerkernund Vertriebspartnern, die Zeit und Mühe investieren, um über die reinenMaterialkosten hinaus einen Mehrwert zu schaffen", fährt Kevin Rader fort. "Derentscheidende Unterschied liegt darin, dass keine externen Dienstleisterbeauftragt werden, sondern man selbst aktiv wird, um diesen Mehrwert zuschaffen. Anstatt das Haus anschließend zu verkaufen, kann es zu einemgeringeren Preis bewohnt werden." Sven Schwarzat und Kevin Rader wissen, wovonsie sprechen: Mit der RS WohnWerte GmbH, mit Sitz in Leipzig, haben sie sich derAufgabe verschrieben, hochwertigen Wohnraum für Mieter mit geringem bismittlerem Einkommen zu schaffen. Dabei arbeiten sie vorwiegend in denBallungsräumen Mitteldeutschlands, wo sie Wohnimmobilien kaufen, um sielangfristig zu vermieten. Wie der Traum vom bezahlbaren Eigenheim auch in derheutigen Zeit Realität werden kann, veranschaulichen Sven Schwarzat und KevinRader anhand der folgenden vier Tipps.Tipp 1: Wahl renovierungsbedürftiger Immobilien Die Suche nach renovierungsbedürftigen Immobilien ist ein Schlüsselaspekt, um