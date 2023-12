OPEC-Fonds bewilligt über 600 Millionen US-Dollar an neuen Finanzmitteln für die globale Entwicklung

WIEN, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (der OPEC-Fonds) hat auf der heutigen Sitzung seines Verwaltungsrats und im letzten Quartal 2023 neue Entwicklungsfinanzierungen in Höhe von mehr als 600 Millionen US-Dollar genehmigt.

Die 18 neuen Projekte spiegeln das Engagement des OPEC-Fonds für die Förderung einer nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in seinen Partnerländern wider. Mit den neuen Mitteln werden Projekte in den Bereichen Verkehr, Gesundheit, Bildung und Energie unterstützt, der Klimaschutz und die Ernährungssicherheit gefördert und der internationale Handel gestärkt.

Der Generaldirektor des OPEC-Fonds, Abdulhamid Alkhalifa, sagte: „2023 haben wir unsere Wirkung weiter verstärkt und unser Engagement zur Unterstützung einer nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung in unseren Partnerländern auf der ganzen Welt erhöht. Die heute genehmigten neuen Projekte werden Gemeinschaften stärken und die Lebensbedingungen von Millionen von Menschen verbessern und gleichzeitig die Klimaresilienz, die Ernährungssicherheit, den internationalen Handel und bessere Gesundheits- und Bildungsdienste fördern."

Der Verwaltungsrat des OPEC-Fonds genehmigte die folgenden Projekte:

Maßnahmen im öffentlichen Sektor:

China: Ein Darlehen in Höhe von 50 Mio. USD dient der Finanzierung des Berufsbildungsprojekts in Jiangxi, mit dem die Berufsausbildung in der Provinz Jiangxi erweitert und gestärkt werden soll und das jährlich etwa 5.000 Studenten eine marktorientierte Ausbildung bietet

Komoren: Ein Darlehen in Höhe von 17 Mio. USD dient der Kofinanzierung des El-Maarouf-Krankenhauses, mit dem die bestehende Krankenhausinfrastruktur verbessert und die Kapazität um 300 Betten erweitert wird, um der Bevölkerung des Inselstaates moderne Gesundheitsdienste anbieten zu können.

Liberia: Mit einem Darlehen von 20 Mio. US-Dollar wird das Projekt zur Entwicklung des Straßennetzes der Mano River Union und zur Erleichterung des Verkehrs (Abschnitt Liberia) unterstützt. Die Modernisierung der bestehenden Straßeninfrastruktur wird den Handel zwischen Liberia und Sierra Leone durch kürzere Reisezeiten und ein höheres Handelsvolumen erleichtern.

Madagaskar: Ein Darlehen in Höhe von 30 Mio. USD dient der Kofinanzierung des Projekts "Förderung des Handelskorridors", das die Anbindung der südlichen Region der Insel und die Integration von Handelsstraßen und Schifffahrtsnetzen ermöglicht. Dies wird den Zugang zu abgelegenen Gebieten erleichtern, die Wirtschaftstätigkeit steigern und die Lebensbedingungen verbessern.