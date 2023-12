Wirtschaft Nur jeder fünfte Arbeitslose frei von Vermittlungshemmnissen

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) - Nur jeder fünfte Arbeitslose in Deutschland ist frei von Vermittlungshemmnissen. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA) hervor, über die das Portal "Business Insider" berichtet.



Umgekehrt haben demnach 80 Prozent der 2,6 Millionen Arbeitslosen laut der Zahlen mindestens ein Hemmnis. Sie sind dem Bericht zufolge also über 55 Jahre, langzeitarbeitslos, kehren erst wieder nach längerer Pause in den Beruf zurück oder haben gesundheitliche Einschränkungen oder fehlende berufliche Qualifikationen. Sie werden dann als besonders förderungsbedürftig eingestuft.