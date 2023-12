Berlin (ots) - "Es ist längst überfällig, dass wir das Potenzial von

Gesundheitsdaten für die Behandlung von Patientinnen und Patienten ausschöpfen",

sagt Dr. Kai Joachimsen, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der

Pharmazeutischen Industrie e. V. (BPI) anlässlich der 2./3. Lesung des

Gesundheitsdatennutzungsgesetzes (GDNG) im Deutschen Bundestag. "Wenn

pharmazeutische Unternehmen diese Daten nutzen können, trägt das dazu bei,

Erkrankungen besser zu verstehen, neue Therapien zu entwickeln, Krankheiten

vorzubeugen und Versorgungsstrukturen weiterzuentwickeln."



"Kaum einer weiß, dass circa 75 Prozent der Forschungsvorhaben entweder von der

pharmazeutischen Industrie getragen oder finanziert werden. Diese

Innovationsfähigkeit und das Innovationspotenzial der Branche sind in

Deutschland gefährdet, wenn die Entwicklung von medizinischen Innovationen

einzig und allein auf Basis unternehmenseigener Datenbestände eingeschränkt

bleibt. Die Erfassung, Speicherung und der Zugang zu validierten

Gesundheitsdaten sind für die Forschung und Entwicklung von innovativen Lösungen

eine entscheidende Voraussetzung und wirken zugleich als bedeutender

Standortfaktor im internationalen Wettbewerb." (Siehe auch: BPI-Positionspapier

Gesundheitsdaten (https://www.bpi.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=73547&token=44

e196a5e5fe2dca9022a95a836c3b35819458f6) )





"Es gibt definitiv positive Ansätze, um den Forschungsstandort Deutschlandwieder attraktiver zu gestalten. Beispielsweise indem digitale Daten unddigitale Technologien kombiniert werden, um damit die Versorgung der Bevölkerungzu verbessern. Wichtig ist aber auch, dass die private Forschung, die einenGroßteil der Forschungsvorhaben in Deutschland finanziert, berücksichtigt wird.Wir begrüßen die Absicht, durch neue Instrumente wie der zentralen Datenzugangs-und Koordinierungsstelle sowie dem Konzept einer federführendenDatenschutzbehörde, bürokratische Hürden abzubauen. Insofern geht das heuteverabschiedete GDNG in die richtige Richtung, weitere Maßnahmen müssen jedochfolgen." Unter anderem braucht es die Anbindung weiterer Register an dasForschungsdatenzentrum, den Abbau weiterer bürokratischer Hürden bei derBeantragung und Durchführung von klinischen Studien sowie eine nutzenorientierteAuslegung der Datenschutzgrundverordnung. Das Medizinforschungsgesetz (https://www.bpi.de/nachrichten/detail/bpi-zum-geplanten-medizinforschungsgesetz-nur-der-anfang-einer-umfassenden-pharmastrategie) könnte daher ein weiterer wichtigerSchritt sein.Wichtig ist auch, dass Gesundheitsdaten weiterhin ausschließlich in digitalerForm strukturiert erfasst und gespeichert werden. Leistungserbringer müssenbefähigt und ermutigt werden, im Rahmen der gesetzlichen MöglichkeitenGesundheitsdaten zu teilen. Dafür sind konkrete Regelungen für dieInteroperabilität, eine einheitliche Datenqualität und Technologieoffenheit inweiteren regulatorischen Verfahren erforderlich.