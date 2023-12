An den Finanzmärkten legte das britische Pfund nach den Entscheidungen der Notenbank zu. Am Kapitalmarkt stiegen die Renditen an./bgf/jkr/mis

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihren Leitzins wie erwartet abermals unverändert gelassen. Es beträgt weiterhin 5,25 Prozent, wie die Bank of England am Donnerstag nach ihrer geldpolitischen Sitzung in London mitteilte. Ökonomen hatten diese Entscheidung überwiegend erwartet. Es ist bereits das dritte Mal in Folge, dass die Währungshüter stillhalten. Zuletzt hatten sie ihre Geldpolitik im August gestrafft.

Schreibe Deinen Kommentar