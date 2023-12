1. Bank of America

Unternehmen, die regelmäßig eine Dividende an ihre Aktionäre ausschütten, sind in der Regel profitabel und haben sich bewährt. Die meisten der derzeit von Berkshire Hathaway gehaltenen Aktien zahlen eine Dividende. Warren Buffett und sein Team werden im nächsten Jahr fast 3,5 Milliarden US-Dollar an jährlichen Dividendeneinnahmen aus nur vier Aktien erzielen, berichtet The Motley Fool.

Die mehr als 1,03 Milliarden Bank-of-Amercia-Aktien, die Berkshire Hathaway besitzt, werden demnach in den nächsten zwölf Monaten zu Dividendenerträgen in Höhe von fast 992 Millionen US-Dollar führen. Die Bank of America (BofA) ist Berkshires zweitgrößte Beteiligung nach Marktwert.

2. Apple

Apple spielt eine Schlüsselrolle bei den Dividendeneinnahmen von Berkshire Hathaway. Apple macht 49 Prozent der fast 366 Milliarden US-Dollar investierten Vermögenswerte von Berkshire aus und ist damit die mit Abstand größte Position in Buffetts Portfolio. Der iPhone-Hersteller schüttet jährlich 15 Milliarden US-Dollar an Dividenden aus, 878.937.967 US-Dollar davon an Berkshire. Zusätzlich zu seiner massiven Nominaldividende hat Apple seit Anfang 2013 Stammaktien im Wert von über 600 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.

3. Occidental Petroleum

Berkshire wird in den nächsten zwölf Monaten 843.396.739 US-Dollar an Dividendenerträgen aus dem Energietitel Occidental Petroleum einstreichen, wobei diese Erträge aus zwei verschiedenen Kanälen stammen. Berkshire Hathaway wird voraussichtlich 164,2 Millionen US-Dollar an Dividendeneinnahmen aus den fast 228,1 Millionen Stammaktien von Occidental erhalten, die es besitzt. Buffetts Unternehmen hält außerdem Vorzugsaktien von Occidental im Wert von 8,49 Milliarden US-Dollar mit einer Rendite von acht Prozent, die jährliche Erträge von rund 679,2 Millionen einbringen werden. Ursprünglich hielt Berkshire Vorzugsaktien im Wert von zehn Milliarden US-Dollar, die an eine Transaktion aus dem Jahr 2019 gebunden waren, die Occidental bei der Übernahme von Anadarko half. Occidental hat jedoch bis zum 7. November 1,51 Milliarden US-Dollar dieser Vorzugsposition zurückgekauft.

4. Coca-Cola

Die vierte Aktie ist der Getränkehersteller Coca-Cola. Coca-Cola hat seine jährliche Basisausschüttung in 61 aufeinander folgenden Jahren erhöht und ist die am längsten ununterbrochene Beteiligung von Berkshire (seit 1988). 736.000.000 US-Dollar generiert Buffett aus dieser Beteiligung an jährlichen Dividendeneinnahmen.

Coca-Cola ist eine Aktie aus dem Bereich der Basiskonsumgüter. Unabhängig davon, wie gut oder schlecht sich die US- und die Weltwirtschaft entwickeln, werden die Verbraucher Lebensmittel und Getränke benötigen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion