Athlon kooperiert mit DCS für einen bequemen Zugang zu Ladestationen in Europa (FOTO)

Schiphol/Berlin (ots) - Athlon kooperiert mit Digital Charging Solutions, um

seinen Kunden den Umstieg auf elektrisches Fahren zu erleichtern. Durch diese

Partnerschaft erhalten die Kunden von Athlon einen bequemen Zugang zum größten

und am schnellsten wachsenden, voll integrierten öffentlichen Ladenetz in

Europa. Sie können an mehr als 600.000 Ladepunkten in 30 Ländern mit nur einer

Karte oder per App laden und bezahlen. Die DCS-Dienste sind DSGVO-konform und

garantieren eine erstklassige Datenqualität für eine einfache Abrechnung.



Athlon CEO Christian Schüler: "Ein nahtloses Ladeerlebnis ist der Schlüssel für

den Übergang zur Elektromobilität. Wir haben uns für die Partnerschaft mit DCS

entschieden, um unseren Kunden den Zugang zum größten Ladenetz Europas zu

ermöglichen und ihnen damit das elektrische Fahren so komfortabel wie möglich zu

machen."