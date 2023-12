Seite 2 ► Seite 1 von 2

Duisburg (ots) - Sicherheit spielt für jedes Unternehmen mit eigenem Standorteine große Rolle. Wer hier auf den falschen Sicherheitsdienstleister setzt,riskiert nicht nur jede Menge Geld, sondern auch die Sicherheit seines Gebäudesund seiner Mitarbeiter. Markus Happe und Hüseyin Sahin, Geschäftsführer derHappe Personalmanagement GmbH, zu der auch Happe Sicherheitsdienste zählt,wissen aus ihrem eigenen Kundenkreis, wie elementar die Beauftragung desrichtigen Dienstleisters ist. Im Folgenden verraten sie, woran man einengeeigneten und qualifizierten Sicherheitsdienstleister auf dem heutigen Markterkennt.Brandschutz und Objektschutz sind zwei Bereiche, die in vielen Betrieben fürKopfzerbrechen sorgen. Oft stellt sich die Frage, wie schnell ein geeigneterSicherheitsdienstleister gefunden werden kann, der ausreichend qualifiziert,flexibel und zugleich zuverlässig ist. Besonders kritisch wird die Situation,wenn hauseigene Sicherheitssysteme spontan ausfallen: Wenn hier nicht schnellein externer Sicherheitsdienstleister gefunden wird, sind das Gebäude und dieMitarbeiter akut in Gefahr. Oft gerät man in dieser Notsituation anDienstleister, die ihr Versprechen nicht halten können. "Der aktuelle Markt istüberschwemmt von Sicherheitsunternehmen, die eigentlich überhaupt nichtqualifiziert sind. Sie sind meist weder qualifiziert noch haben sie eineausreichende Versicherungspolice. Dementsprechend können sie auch nichtfachgerecht auf die individuellen Belange ihrer Kunden eingehen", warnt MarkusHappe von Happe Sicherheitsdienste.Als ehemaliger Profifußballer konnte Markus Happe bereits in seiner sportlichenKarriere viele Erfolge feiern: Er war DFB-Pokalsieger und lief in derChampions-League auf. Nach dem Ende seiner Laufbahn widmete er sich mitdemselben Engagement auch dem eigenen Unternehmen und baute sich mit der HappePersonalmanagement GmbH auch hier erstaunliche Erfolge auf. Gemeinsam mit seinemGeschäftspartner Hüseyin Sahin, erfahrener Sicherheitsexperte und angesehenerFachmann in der Branche, bietet Markus Happe mit Happe Sicherheitsdiensteindividuelle Lösungen für seine Kunden und ist bereit, die Extrameile zu gehen,um für beste Ergebnisse zu sorgen. Das größte Augenmerk des Unternehmens liegtauf einer Kombination aus schneller Reaktionszeit, Transparenz und kurzenEntscheidungswegen - das ermöglicht eine schnelle, intensive und transparentepersönliche Betreuung. Durch ihre langjährige Erfahrung und umfassende Expertisegewährleisten die Experten höchste Standards im Unternehmen.Markus Happe und Hüseyin Sahin über Qualifizierungen und eine schnelleZusammenarbeitBei Happe Sicherheitsdienste vergehen vom ersten Kontakt bis zum Angebot keine