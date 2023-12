Fachkräftewerbung mal anders / Neues Imagevideo zeigt den actionreichen Feierabend in Westmecklenburg

Schwerin (ots) - Was macht es so besonders, in Westmecklenburg zu Hause zu sein?Laut dem Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V. ist die Antwortganz einfach: Der Feierabend. Draußen in der Natur haben die Einwohnerinnen undEinwohner im Westen Mecklenburgs überraschend viel Freiraum, sich auszuleben.Genau das zeigt das neue Imagevideo: Voller Action, Bildschönheit und Emotionveranschaulicht es den einzigartigen Freizeitwert der Region. Derzeit wurde dasVideo online veröffentlicht, für das kommende Jahr ist dann die Ausspielung anden Hauptknotenpunkten des ÖPNVs in zwei Metropolregionen in Deutschlandgeplant, um interessierte Fachkräfte von Westmecklenburg zu begeistern:https://www.youtube.com/watch?v=fu-IiIu6ptoEinfach mal loslassen, das Leben genießen: Das geht im Urlaub, inWestmecklenburg aber auch jederzeit im Feierabend. Egal, ob man nach getanerArbeit mit dem Boot mal schnell auf den See möchte, am Strand entlangreitet, denAdrenalinkick per Bungee Jumping sucht, mit Freunden Fallschirmspringt oder dochlieber in Ruhe angelt, auf einen der vielen Seen SUPt oder den Feierabend imOutdoor-Kino ausklingen lässt: Der Westen von Mecklenburg-Vorpommern bietetaufgrund der natürlichen Gegebenheiten eine große Vielfalt anFreizeitmöglichkeiten. Einwohnerinnen und Einwohner lieben hier ihre Seen undWassersportmöglichkeiten und auch an Land gibt es einiges zu erleben:Westmecklenburg ist bekannt für seine reiche Festivalkultur aber auch für diearchitektonische Schönheit samt Märchenschlössern. Grund genug, seine Erfüllungund Entspannung hier draußen zu finden, auf Entdeckungstour zu gehen, sich freiund lebendig zu fühlen. Damit das neue Imagevideo Westmecklenburgs genau diesesLebensgefühl widerspiegelt, authentisch und identifikationsstark ist, wurdenviele Szenen aus der Egoperspektive abgedreht. Die Weite und Schönheit der Naturund Städte wie Schwerin oder Wismar wurden wiederum per Drohnenflug eingefangen.Das Video entstand in Kooperation mit Unternehmen, Freizeitanbietern undVeranstaltern aus der Region wie dem Co-Working Space tisch in Schwerin, demLabor MVZ Westmecklenburg, dem Fallschirmsportclub Mecklenburg e.V., MusicEggert und TravelTelling. Es wurde im Rahmen der Kampagne "Westmecklenburg -Raum zum Leben" des Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburgproduziert und anteilig vom Land und der EU kofinanziert.Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V.Der Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V. kümmert sich seit1999 um das Standortmarketing Westmecklenburgs und vermarktet im Bündnis mitlokalen Unternehmen und Netzwerken Westmecklenburg als Region zum Leben undArbeiten. Derzeit hat der Verein über 80 Mitglieder, die sich aus Unternehmen,Kommunen, Vereinen und engagierten Privatpersonen aus Westmecklenburgzusammensetzen. Unterstützung erhält der Verein auch von der LandeshauptstadtSchwerin, dem Landkreis Nordwestmecklenburg und dem LandkreisLudwigslust-Parchim.Die derzeitige Kampagne "Westmecklenburg - Raum zum Leben" wird außerdemanteilig vom Land Mecklenburg-Vorpommern für die Dauer von einem Jahr ausMitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert.Pressekontakt:Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V.Ulrike Friedrich | Marketing und PR-ManagerinPuschkinstr. 44 | Altes Rathaus | 19055 Schwerin0385/7788723 | mailto:friedrich@westmecklenburg.de |http://www.westmecklenburg.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/168023/5672354OTS: Regionalmarketing und -entwicklung Westmecklenburg e.V.