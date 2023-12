Die europäischen Märkte dürften am Donnerstag nach positiven Signalen der US-Notenbank Federal Reserve steigen. Die Zinssätze blieben unverändert, aber die Aussicht auf mindestens drei Zinssenkungen im nächsten Jahr verbesserte die Stimmung an den Märkten. Der Dow-Jones-Index erreichte ein neues Allzeithoch und schloss erstmals über 37.000 Punkten. Auch S&P 500 und Nasdaq legten zu. Der DAX liegt vorbörslich rund 200 Punkte höher. Thomas Altmann von QC Partners warnt jedoch vor zu viel Optimismus und weist auf eine Zunahme von Put-Optionen hin. Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum legten ebenfalls zu, insbesondere in Hongkong. In Europa werden die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of England genau beobachtet.