Messe München übertrifft 2023 alle Erwartungen Höhere Einnahmen und vollere Hallen

München (ots) -



- Solide Finanzen und Schuldentilgung

- Schlagkräftiger im Wettbewerb: Kooperationen und neue Veranstaltungen

- Investieren in Nachhaltigkeit: Solardach wird größer und leistungsstärker

- Messe München geht damit voller Zuversicht in die Zukunft



Nach den Erfahrungen der Corona-Jahre waren die Planer der Messe München

vorsichtig geworden und hatten die Finanzen für das Jahr 2023 behutsam

kalkuliert. Dann kam das Messe- und Kongressgeschäft in München unverhofft mit

Kraft zurück. "Statt des erwarteten Defizits übertrifft das Jahr 2023 alle

Erwartungen", so die CEO-Doppelspitze Reinhard Pfeiffer und Stefan Rummel. Nach

den Hochrechnungen wurde der Umsatz um 45 Millionen auf 349,6 Millionen Euro

gesteigert, das EBITDA vor Steuern, Zinsen und Abgaben um 46 Millionen auf 62,6

Millionen Euro und das Jahresergebnis kam um 47 Millionen Euro aus den roten

Zahlen heraus und beträgt ein Plus von 5,6 Millionen Euro. "Und das trotz

schwieriger Rahmenbedingungen in einem turnusgemäß normalen Jahr", erläutern die

beiden Geschäftsführer. Die Messe kann damit leichter unter anderem in ein

leistungsstärkeres Solardach investieren, in Nachhaltigkeit und Digitalisierung.