FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem klaren Signal der US-Notenbank Fed für voraussichtlich mehrere Zinssenkungen im Jahr 2024 hat der Dax am Donnerstag erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 17 000 Punkten übersprungen. Anschließend ließ der Schwung etwas nach. Stabile Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag bewegten zunächst kaum.

Der deutsche Leitindex verbuchte zuletzt noch ein Plus von 0,55 Prozent auf 16 857,71 Punkte. Der Gewinn im Zuge seiner Jahresendrally seit dem Zwischentief im Oktober beläuft sich damit auf etwas mehr als 15 Prozent. Der Dax ist ein sogenannter Performance-Index. Das bedeutet, dass bei ihm Dividenden der Unternehmen bei der Berechnung mit berücksichtigt werden.