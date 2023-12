Das Investmentunternehmen Truist Securities hat die Coverage für Microsoft mit einer Kaufempfehlung aufgenommen. Analyst Joel Fishbein sieht ein Drei-Jahres-Kursziel von 600 US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 60 Prozent entspricht. Fishbein ist optimistisch aufgrund der zukünftigen KI-Innovationen von Microsoft. Er glaubt, dass das Unternehmen weiterhin von der Künstlichen Intelligenz, seiner Azure-Cloud-Services-Einheit und Copilot profitieren wird, was die Aktien höher treiben könnte. Fishbein sieht auch Potenzial in Microsoft 365 Copilot, das seit dem 1. November verfügbar ist, um das Wachstum des durchschnittlichen Umsatzes pro Nutzer zu steigern. Macquarie-Analyst Frederick Havemeyer bewertet die Aktie ebenfalls positiv und sieht ein Kursziel von 430 US-Dollar. Laut Marketscreener liegt das durchschnittliche Kurspotenzial rund neun Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch und der Analystenkonsens lautet Kaufen.