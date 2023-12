Gesunde Kühe sind die Voraussetzung für eine nachhaltige Milchproduktion / Warum gesunde Kühe den entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Lebensmittelerzeugung leisten (FOTO)

Hannover (ots) - Die niedersächsische Milchwirtschaft mit ihren etwa 7.800

Milcherzeugern sowie ihren Molkereien will nachhaltiger werden und die Milch

soll klimaschonender erzeugt werden. Mit welchen Strategien dieses Ziel erreicht

werden kann, zeigt ein Besuch bei mehreren landwirtschaftlichen Betrieben.



Sensor misst das aktuelle Wohlergehen jeder Kuh in Echtzeit





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Milchviehhalter Ulrich Westrup aus Bissendorf im Landkreis Osnabrück bringtseine Betriebsstrategie auf den Punkt: "Unser Hauptziel ist, dass es unserenKühen gut geht und sie sich wohl fühlen." Er nutzt hierfür gemeinsam mit seinemTeam die wachsenden Möglichkeiten der Digitalisierung. "Wie wohl sich jede Kuhgerade fühlt, können wir mit der Sensortechnik in Echtzeit messen." Jede Kuh aufseinem Betrieb trägt hierfür im Ohr einen Sensor und überträgt neben derOhrtemperatur auch Daten zur Bewegungsaktivität sowie zur Wiederkau- undFresszeit. Diese Daten sehen Westrup und seine Mitarbeiter direkt auf ihrenSmartphones.Der Vorteil: "Wir erkennen gesundheitliche Probleme schon sehr früh, bevor dieSymptome offensichtlich werden. Dadurch können wir der Kuh sofort helfen undmeistens sogar einen Medikamenteneinsatz ganz vermeiden", berichtet UlrichWestrup.Die hohe Priorität des gesundheitlichen Wohlergehens der Kuh bestätigt auch GerdHorsink, Milchviehhalter aus Esche in der Grafschaft Bentheim. Entscheidend seiaber, auch die Zeit zu haben, um sich bei Bedarf wirklich um die einzelne Kuhkümmern zu können. Sein Lösungsweg: "Wir haben sehr viel digitalisiert undgleichzeitig Routinearbeiten automatisiert. Dadurch haben wir die Zeit gewonnen,die wir brauchen, um näher an den Kühen dran zu sein und so für eine guteHerdengesundheit sorgen zu können."Welches Interesse haben Landwirte, nachhaltiger und klimaschonender zuwirtschaften?Gerd Horsink stellt hier die Verbindung zur guten Herdengesundheit her: "GesundeKühe brauchen keine Medikamente, geben gute Milch und leben viel länger."Bedenken muss man dabei, dass eine Kuh als Kalb und Jungtier erst einmal gutzwei Jahre lang aufgezogen werden muss, bevor sie das erste Mal Milch gibt. Auchin dieser Zeit benötigt sie täglich gutes Futter. Daran sieht man schnell, dasseine längere Lebenszeit mit gesünderen Kühen auch aus Nachhaltigkeitsaspektenpositiv ist.Ein wichtiger Faktor, der dafür sorgt, dass es der Kuh im Stall und auf derWeide gut geht, ist auch die Qualität des Futters. Frank Cordes, Milchviehhalteraus Reeßum im Landkreis Rotenburg/Wümme: "Wir betreiben bewusst viel Aufwand bei