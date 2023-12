Europäische Verpackungsverordnung PPWR / Funktionierende Kreislaufwirtschaft bewahren (FOTO)

Berlin (ots) -



- Mehrwegverpackungen sind nicht per se umweltfreundlicher als hochwertig

recycelte Einwegverpackungen

- Verpackungs-Kreislaufwirtschaft funktioniert nur durch ein starkes Miteinander

von Wiederverwendung und hochwertige Wiederverwertung

- Bundesregierung sollte sich den Vorschlägen des EU-Parlaments zur PPWR

anschließen



Die deutsche Zellstoff- und Papierindustrie hat sich am 13.12.2023 an einer

Anhörung im Umweltausschuss des Deutschen Bundestages beteiligt.

Hauptgeschäftsführer Alexander von Reibnitz bezog Stellung zum Antrag der

CDU-/CSU-Bundestagsfraktion zum laufenden Rechtsetzungsverfahren für eine

EU-Verpackungsverordnung (PPWR):"Es ist ein Irrtum, dass Mehrwegverpackungen per

se umweltfreundlicher sind, als hochwertig recycelte Einwegverpackungen. Das

belegen Ökobilanzen eindeutig." Eine Fokussierung ausschließlich auf

Mehrwegförderung ergebe deshalb keinen Sinn. Eine echte Kreislaufwirtschaft

brauche ein starkes Miteinander von Wiederverwendung und hochwertiger

Wiederverwertung.