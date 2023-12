Crown Aesthetics veröffentlicht bahnbrechende Studie zum Mikrobiom-optimierten Hautpflegeregime BIOJUVE

DALLAS, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics, ein Geschäftsbereich von Crown Laboratories, Inc. („Crown"), gab heute bekannt, dass seine bahnbrechende klinische Studie, die kürzlich zur Veröffentlichung im Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology (JCAD) akzeptiert wurde, erneut darauf hindeutet, dass seine Hautbiom-Pflegeproduktlinie BIOJUVE eine wesentliche Rolle in der praktischen Dermatologie spielt. Die Studie, die von der Studienleiterin Mona L. Alqam, MD, zusammen mit Brian C. Jones, PhD, und Thomas M. Hitchcock, PhD, durchgeführt wurde, untersucht die Interaktion zwischen lebenden Mikroben und der Hautregeneration nach ästhetischen Eingriffen, insbesondere mit SkinPen Precision Microneedling.

Die Haut, das größte Organ unseres Körpers, beherbergt ein vielfältiges und komplexes Mikrobiom, das eine wichtige Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit und dem Schutz vor Krankheitserregern spielt. Störungen dieses empfindlichen Gleichgewichts können die Gesundheit der Haut und Erkrankungen beeinflussen. Nach jahrelanger Forschung hat ein Team unter der Leitung von Dr. Thomas Hitchcock, dem wissenschaftlichen Leiter bei Crown, BIOJUVE entwickelt, eine klinisch erprobte Technologie mit lebenden Mikroben, die die Potenz eines lebenden Stammes von Cutibacterium acnes defendens (C. acnes defendens) nutzt, um die Hautgesundheit für eine Vielzahl von altersbedingten Hautproblemen zu optimieren. In früheren Forschungsarbeiten des Teams wurde nachgewiesen, dass C. acnes defendens einen positiven Beitrag zur Hautgesundheit leistet, seine Rolle bei der Wiederherstellung des Hautbioms nach einem Microneedling-Verfahren blieb jedoch bisher unerforscht.

An der klinischen Studie nahmen 40 Patienten mit Aknenarben teil, die sich vier SkinPen Precision Microneedling-Sitzungen im Abstand von drei Wochen unterzogen. Sie wurden nach dem Zufallsprinzip der Gruppe 1 zugeteilt, die eine Behandlung mit dem lebenden C. acnes defendens-Stamm XYCM42 erhielt, bzw. der Gruppe 2, die eine herkömmliche Hautpflegeroutine mit einem generischen Reinigungsmittel, einer Feuchtigkeitscreme und einem Sonnenschutzmittel durchführte. In der Studie wurden verschiedene Endpunkte bewertet, darunter die Clinician's Global Aesthetic Improvement Scale (CGAIS), klinische Sicherheit, Verbesserung von Aknenarben unter Verwendung der Bewertungsskala von Goodman und Baron sowie die Subject's Global Aesthetic Improvement Scale (SGAIS).