Elterngeld, Rente, Mindestlohn - was ändert sich 2024?

Düsseldorf (ots) - Die Bürger*innen entlasten, der Wirtschaft Wachstumsimpulse

geben, den Klimawandel bremsen, der demografischen Entwicklung trotzen, die

Chancen der Digitalisierung nutzen und Menschen in schwierigen Lebenslagen eine

bessere Perspektive bieten - so vielfältig wie diese großen Herausforderungen

für die Politik sind auch die Änderungen, die sich durch neue Gesetze und

Regelungen in Deutschland mit dem Jahreswechsel ergeben. Die wichtigsten

Neuerungen haben Finanzexpert*innen der TARGOBANK zusammengefasst.



Sparen und Kapitalanlage