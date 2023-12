Targa gibt Ernennung von neuen Direktoren bekannt

Vancouver (British Columbia) (14. Dezember 2023) / IRW-Press / – Targa Exploration Corp. (CSE: TEX | FRA: V6Y | OTCQB: TRGEF) („Targa“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/targa-explorati ...) gab heute die Wahl von James Paterson, dem neuen Chairman of the Board, und Cameron Tymstra, CEO und President von Targa, in das Board of Directors bei der letzten Jahreshauptversammlung am Montag, dem 11. Dezember, bekannt. Herr Tymstra hat Jon Ward als Direktor ersetzt, der weiterhin als VP Corporate Development fungieren wird.