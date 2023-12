Harter Sparkurs als Turbo: Peso-Verfall pusht dieses Aktien-Trio

Für die Argentinier, die im Land leben, ist der Verfall der Währung ein Desaster, da sie dadurch entsprechend weniger Kaufkraft haben – in einem Land, in dem etwa 40 Prozent der Menschen sowieso bereits unterhalb der Armutsgrenze leben. Und wo die Inflation gerade bei über 140 Prozent liegt.

Doch aus Investoren-Sicht bietet der starke Kursverfall des Argentinischen Pesos attraktive Chancen, meinen die Experten der Investmentbank Citigroup (Citi). Sie haben drei Unternehmen ausgemacht, die zu potenziellen Profiteuren der aktuellen Entwicklung zählen könnten: das Öl- und Gasunternehmen YPF – dessen Aktien sich mit einem Anteil von 51 Prozent mehrheitlich in Staatsbesitz befinden – sowie die Kreditinstitute Grupo Financiero Galicia und Banco Macro.

Ihrer Einschätzung nach dürfte YPF von den Preiserhöhungen beim Treibstoff und den hohen Subventionen in dem Sektor profitieren – wobei sich auch Umrechnungen in den US-Dollar günstig auswirken. Während dieser vor dem Kursverfall einem Gegenwert von 400 Argentinische Peso entsprach, sind es jetzt 800 Argentinische Peso. In der Konsequenz rechnen die Citi-Experten mit einem Aufwärtspotenzial von 16 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 17,26 US-Dollar.

Für die beiden argentinischen Banken rechnen die Experten wiederum mittelfristig mit stärkerem Rückenwind, wenn die Auswirkungen des rigorosen Sparplans Früchte tragen und die heimische Wirtschaft sukzessive wieder anzieht. Seit der Wahl Mileis haben beide Bank-Aktien stark an Wert gewonnen, weil Investoren ein ähnliches Positiv-Szenario erwarten.

Die auf Marketscreener erfassten Analysten haben die drei Aktien ebenfalls im Blick, wobei sie das Aufwärtspotenzial in der Tendenz aber geringer einschätzen. Sie raten dazu, die Papiere von YPF und der Grupo Financiero zu 'Halten' und bei der Banco Macro zum 'Aufstocken'.

(ir) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion