GIGABYTE stellt die neuen Gaming-Laptops AORUS 17 und AORUS 15 mit Intel Core Ultra 7 Prozessoren vor

Der AORUS 17 und der AORUS 15 werden von den brandneuen Intel Core Ultra 7 Prozessoren angetrieben und sind mit leistungsstarken NVIDIA GeForce RTX Grafikprozessoren der 40er-Serie sowie erweiterbarem DDR5-Speicher ausgestattet. Sie meistern auch unterwegs mühelos anspruchsvolles Games sowie kreative Aufgaben. Die exklusive WINDFORCE Infinity-Kühltechnologie sorgt für optimale Leistung in dem schlanken Gehäuse, während die zusätzlichen Technologien Dolby Vision und Dolby Atmos auch Unterwegs für ein beeindruckendes persönliches Kinoerlebnis garantieren.

TAIPEH, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, die weltweit führende Computermarke, präsentiert mit Stolz die neueste Evolution im Bereich Gaming-Laptops für 2024 – den AORUS 17 und den AORUS 15 – welche modernste Leistung in ihrem charakteristischen schlanken und tragbaren Gehäuse bieten.

Das Kernstück dieses Laptops ist der neueste Intel Core Ultra 7 mit dem Codenamen „Meteor Lake", der erste leistungsstarke mobile Prozessor mit integrierter Intel AI Boost Engine (NPU) für längere Akkulaufzeit und verbesserte Energieeffizienz. Der AORUS 17, der mit den NVIDIA GeForce RTX-Laptop-GPUs der 40-Serie mit bis zu 140 W TGP ausgestattet ist, nutzt die NVIDIA Advanced Optimus-Technologie, um intelligent zwischen Grafikprozessoren zu wechseln und so Leistung und Batterieverbrauch zu optimieren. Der AORUS 17 verfügt über die WINDFORCE Infinity-Kühltechnologie und verwendet Phase-Change-Materialien mit hoher Wärmeleitfähigkeit und ultradünnen Lüfterblättern für eine effiziente Kühlung. GIGABYTE hat auch die Kühlrippen so dünn wie möglich gestaltet, was zu einer Vergrößerung der Kühlfläche um bis zu 103% führt, während der kompakte Formfaktor beibehalten wird.

Die Nutzer der neuen Laptops können die Leistung der nächsten Generation durch ein hervorragendes QHD-Display mit einer Bildwiederholrate bis zu 240 Hz in E-Sports-Qualität genießen, weclhes eine beeindruckende Farbtiefe und einen hohen Kontrast bietet. Die Zertifizierung vom TÜV Rheinland für einen niedrigen Blaulichtanteil und Flimmerfreiheit gewährleistet geringere visuelle Ermüdung auch nach längerer Nutzung. Dolby Vision und Dolby Atmos sorgen für ein noch intensiveres Erlebnis mit lebendigen Bildern und umfassenden Raumklang.

GIGABYTE hebt mobiles Computing mit einer Reihe von Dienstprogrammen innerhalb der neuen AI Nexus-App auf die nächste Stufe. Der KI-Boost, angetrieben von Microsoft Azure AI, sorgt für eine intuitive Feinabstimmung von CPU/GPU- und Lüftereinstellungen auf der Grundlage der erkannten Spielprofile und optimiert so nahtlos das Spielerlebnis. Darüber hinaus nutzt der KI-Generator Edge-KI-Rechenleistung mit Stable Diffusion und ermöglicht es Benutzern, die Magie der generativen KI zu erleben, welche von der integrierten neuronalen Verarbeitungseinheit der Intel Core Ultra 7 Prozessoren unterstützt wird. Das demnächst veröffentlichte AI Power Gear wird den Stromverbrauch optimieren und damit sowohl die Akkulaufzeit als auch die Gesamtlebensdauer Ihres neuen Laptops verlängern.

