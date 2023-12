FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Europäischen Zentralbank (EZB) gibt es offenbar keine größeren Überlegungen zu einer lockereren Geldpolitik. "Wir haben überhaupt nicht über Zinssenkungen gesprochen", sagte Präsidentin Christine Lagarde auf Rückfrage am Donnerstag nach der Zinssitzung des EZB-Rats in Frankfurt. Man werde weiter von Ratssitzung zu Ratssitzung entscheiden. Der geldpolitische Kurs sei daten-, nicht zeitabhängig.

An den Finanzmärkten werden aktuell deutliche Zinssenkungen für kommendes Jahr erwartet. Eingepreist waren bis zu den aktuellen geldpolitischen Signalen der EZB Lockerungen in Höhe von insgesamt etwa 1,5 Prozentpunkten für das Gesamtjahr 2024. Seit den Äußerungen von Lagarde werden nun weniger als 1,5 Prozentpunkte erwartet.

Hintergrund der Erwartungen sinkender Zinsen sind rückläufige Inflationsraten und die schwächelnde Wirtschaftsentwicklung im Euroraum.