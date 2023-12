Tristesse im deutschen Emissionsmarkt - Hoffnung auf IPOs im Jahr 2024

Frankfurt am Main (ots) - PwC-Analyse "Emissionsmarkt Deutschland": Keine

Erstnotiz in Q4 2023, nur drei Börsengänge im Gesamtjahr 2023 / Volumen und

Anzahl der Kapitalerhöhungen deutlich unter Vorjahr / PwC-Experte Stephan

Wyrobisch ist optimistisch für 2024: "Zehn IPOs sind in 2024 möglich"



Im Spätsommer sah es noch danach aus, als ob der deutsche Emissionsmarkt zum

Jahresende an Fahrt aufnehmen könnte. Die Hoffnungen auf ein starkes

Schlussquartal haben sich jedoch nicht erfüllt: Im vierten Quartal wagte sich

kein einziges Unternehmen an die Frankfurter Börse. Es ist der enttäuschende

Jahresausklang für ein schwaches IPO-Jahr, in dem es insgesamt nur zu drei

Erstnotizen (Vorjahr: 4) auf dem Frankfurter Parkett kam. Auch das Gesamtvolumen

der Börsengänge lag mit 1,9 Milliarden Euro deutlich unter dem Wert des

Vorjahres (9,4 Milliarden Euro), als der Porsche-Börsengang die IPO-Bilanz für

2022 kräftig aufpolierte.