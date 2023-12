DAS GLOBALE NETZWERK DER REALY ONE GROUP VON ONE LUXE, LUXUSMAKLER, WÄCHST IM REKORDTEMPO

Die Experten von ONE LUXE wurden vom Institute for Luxury Home Marketing (ILHM) ausgebildet und gehören zu den elitärsten Maklern in ihren Märkten, die hochpreisige Immobilien vermitteln und anspruchsvolle Käufer betreuen.

LAS VEGAS, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Realty ONE Group, eine moderne, sinnorientierte Lifestyle-Marke und eines der am schnellsten wachsenden Franchise-Unternehmen der Welt, hat ihre Luxusimmobiliensparte ONE LUXE vor gerade einmal drei Jahren ins Leben gerufen. Inzwischen ist die Zahl der Mitglieder weltweit auf über 1.000 zertifizierte Luxusimmobilienexperten in den USA und in sieben weiteren Ländern angestiegen.

„Unsere Experten von ONE LUXE gehören zu den erfahrensten, zielstrebigsten und engagiertesten der Branche und stellen ihren immensen Mehrwert für ihre Kunden immer wieder unter Beweis", https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4050166-1&h=1311497694&u=https%3A%2F%2Fkubajewgieniew.com%2F&a=%C2%A0sagte Kuba Jewgieniew, Geschäftsführer und Gründer der Realty ONE Group. „Sie setzen alles daran, Käufern und Verkäufern einen erstklassigen Service zu bieten, angefangen bei professionellen Marketingpräsentationen bis hin zu luxuriösem Staging, hervorragenden virtuellen Touren und mehr. Wir sind stolz darauf, sie bei der Schaffung der bestmöglichen Erfahrung für jeden, der ihre spezialisierten Dienste in Anspruch nimmt, zu unterstützen."

Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2005 ist die Realty ONE Group bekannt dafür, die Immobilienbranche mit ihrer Ausrichtung auf den Makler zu revolutionieren und ihre dynamische Marke, ihr Business-Coaching und ihre firmeneigenen Technologieplattformen innovativ weiterzuentwickeln, um Immobilienfachleuten dabei zu helfen, schneller größere Erfolge zu erzielen. ONE LUXE-Mitglieder erhalten über das vollständige Angebot der Realty ONE Group hinaus exklusiven Zugang zu dynamischen Luxusmarketing-Assets, Schulungen durch die ONE University (ONE.U), Mastermind-Gruppen sowie Inserat- und Werbemöglichkeiten im auflagenstarken ONE LUXE Magazine.

2023 wurde die Realty ONE Group vom Entrepreneurhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4050166-1&h=2078494587&u=https%3A%2F%2Fwww.entrepreneur.com%2Ffranchises%2Fdirectory%2Ftop-global-ranking&a=%C2%A0 zum Top Global Franchise 2023 gekürt und belegte außerdem zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz unter den Immobilien-Franchiseunternehmen auf der hart umkämpften 2023 Franchise 500 Liste des Entrepreneur.

Die UNBrokerage, wie sie in der Branche genannt wird, vereint über 19.000 Immobilienmakler in mehr als 400 Büros in 49 Bundesstaaten, Washington D.C. und 16 weiteren Ländern und Territorien, Tendenz steigend.

Erfahren Sie mehr unter www.OwnAOne.com.

Informationen zur Realty ONE Group

Die 2005 gegründete Realty ONE Group ist mit ihrem bewährten Geschäftsmodell, dem dynamischen COOLTURE, den innovativen Standorten und dem hervorragenden Business-Coaching, der Unterstützung, der Technologie und den Partnern weiterhin eine der am schnellsten wachsenden Lifestyle-Marken im Immobilienbereich. Das Unternehmen ist schnell auf mehr als 19.000 Immobilienexperten an über 400 Standorten in 49 US-Bundesstaaten, Washington D.C. und 16 Ländern und Territorien angewachsen. Die Realty ONE Group wurde vom Entrepreneur Magazine in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zur Nummer EINS unter den Immobilienmarken ernannt, und der Franchisegeber wird von REAL Trends zu den besten ein Prozent der Nation gezählt. Die Realty ONE Group ist auf dem Vormarsch und öffnet Türen, nicht nur für ihre Kunden, sondern auch Immobilienfachleute und Franchisenehmer. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.RealtyONEGroup.com.

