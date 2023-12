Moises startet Music.AI und öffnet seine Plattform, um die Einführung von AI-Audio zu beschleunigen

Die Music.AI-Plattform bietet Modelle und Infrastruktur auf Unternehmensniveau, da die Nachfrage von Unternehmen nach ethischer KI für Audioanwendungen explodiert

SALT LAKE CITY, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Mit dem Wachstum der preisgekrönten Moises Verbraucher-Apps auf über 40 Millionen Nutzer hat das Unternehmen eine unvergleichliche KI-Plattform-Infrastruktur aufgebaut, die derzeit mehr als eine Million Minuten Audio täglich verarbeitet. In Kombination mit einer umfangreichen Sammlung von KI-Modellen, die in der Lage sind, riesige Mengen an Inhalten zu verarbeiten und die Ergebnisse schnell zu rendern, ist das Unternehmen seit Jahren im Stillen für Unternehmenskunden tätig. Die explodierende Nachfrage von Unternehmenskunden, darunter Agenturen, Plattenlabels, Verlage, Technologiepartner und Entwickler, war eine wichtige Triebfeder für den Start von Music.AI.