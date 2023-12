Die Wirtschaft geht in die Offensive Neue Initiative Zukunft Wirtschaft Deutschland e.V. (IZW) gibt Unternehmen mehr Sichtbarkeit durch branchenübergreifende Aktions-Plattform (FOTO)

Memmingen (ots) - Der Mittelstand mit seinen über drei Millionen Unternehmen ist

das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft. Allerdings leidet er

unter massiv schlechteren Existenzbedingungen, die die Zukunftsfähigkeit des

Standorts Deutschland bereits ernsthaft schädigen. Deshalb hat sich Ende

November 2023 die Initiative Zukunft Wirtschaft Deutschland e.V. (IZW)

gegründet. Die IZW versteht sich als überparteiliche, branchenübergreifende

Aktions-Plattform ( http://www.zukunft-wirtschaft.de ), der sich idealerweise

möglichst viele Unternehmen, Verbände, Mitarbeitende und auch private

Unterstützer anschließen, um maximale Aufmerksamkeit zu erhalten. Sie verschafft

den Persönlichkeiten und Firmen aus dem deutschen Mittelstand und den

Familienunternehmen - vom kleinen Betrieb bis zum Hidden Champion - die dringend

notwendige öffentliche Wahrnehmung. Die IZW will einen konstruktiven Dialog mit

der Politik und der Bevölkerung - für eine zukunftsfähige Wirtschaft und

Gesellschaft in Deutschland. Und sie will ihn JETZT!



Zur Präsidentin der Initiative wurde Andrea Thoma-Böck , geschäftsführende

Gesellschafterin der Thoma Metallveredelung GmbH und Regionalvorsitzende der IHK

Memmingen und Unterallgäu, gewählt. Ihre Stellvertreterin im Vorstand ist

Patricia Bumann-Kolb , Gesellschafterin der Kolb Group. Als Schatzmeister

fungiert Frank Niehaus , Vice President Corporate Finance bei der Multivac Sepp

Haggenmüller SE & Co. KG.