TALLINN (dpa-AFX) - Estland wird die Ukraine mit weiteren Militärhilfen im Wert von 80 Millionen Euro im Kampf gegen Russland unterstützen. Die Regierung des baltischen EU- und Nato-Staates beschloss am Donnerstag in Tallinn die Lieferung von Javelin-Panzerabwehrraketen, Maschinengewehren, Munition für leichte Waffen, verschiedene Fahrzeuge und Schiffe sowie Tauchausrüstung. "Dieses Hilfspaket wurde so zusammengestellt, dass es der Ukraine größtmöglichen Nutzen bringt, ohne die eigene Verteidigungsfähigkeit Estlands zu beeinträchtigen", sagte Verteidigungsminister Hanno Pevkur. "Wir werden die notwendigen Bestände ersetzen."

Das an Russland grenzende Estland zählt zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine. Der kleine Baltenstaat mit rund 1,2 Millionen Einwohnern hat nach eigenen Angaben seit dem russischen Angriff bislang Militärhilfe für die Ukraine im Wert von rund 500 Millionen Euro geleistet - oder umgerechnet 1,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP)./awe/DP/nas