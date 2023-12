Seite 2 ► Seite 1 von 2

Balingen (ots) - Der Fachkräftemangel und fehlende Kundenaufträge sindHerausforderungen, denen aktuell viele Industrieunternehmen gegenüberstehen -oft mit erheblichen Umsatzeinbußen. Marwin Gfrörer und Jan Kleinmannpräsentieren mit der JMVision GmbH eine innovative Lösung: Durch den Einsatz vondatengetriebenem Marketing und effizienten Algorithmen unterstützen sieUnternehmen dabei, qualifizierte Bewerber und lukrative Neukunden zu gewinnen.Wie die planbare Kundengewinnung gelingt, erfahren Sie im Folgenden.Der Fachkräftemangel stellt aktuell für viele Industrieunternehmen eineernstzunehmende Herausforderung dar. Gleichzeitig zeigt sich auch dieNeukundengewinnung als problematisch: Immer mehr Kunden orientieren sichanderweitig oder fallen komplett weg, was dazu führt, dass die Auftragsbüchernicht mehr so gut gefüllt sind. "Industriebetriebe haben es durch denFachkräftemangel derzeit besonders schwer", weiß Marwin Gfrörer, der gemeinsammit Jan Kleinmann die JMVision GmbH gegründet hat. "Der Mangel an passendenKandidaten führt zu fehlender Planungssicherheit, was den Umsatz und dasWachstum messbar eingeschränkt. Wir beobachten außerdem eine Entwicklungbezüglich der Bestandskunden. Diese machen 7 bis 30 Prozent des Gesamtumsatzesaus - fällt einer weg, hat das große Auswirkungen. Fehlt es dann auch noch anlukrativen Neukunden, steht die Zukunft der betroffenen Unternehmen endgültigauf wackeligen Beinen." Die Experten wissen, dass in den vergangenen zehn Jahrendie intensive Auseinandersetzung mit der Neukundengewinnung für vieleIndustrieunternehmen kaum erforderlich war, da die Auftragsbücher durchBestandskunden stets gut gefüllt waren."Doch inzwischen hat sich die Lage verändert: Die bisherigen Akquisitionswege,sei es über Messen, Kaltakquise oder Außendienstmitarbeiter, erweisen sich alsimmer unrentabler, da die Erfolgsquote extrem niedrig ist. Die gute Nachrichtist: Auch heute ist es definitiv möglich, zahlungskräftige Neukunden zu finden -vorausgesetzt, man greift dabei auf zeitgemäße Methoden zurück." Mit ihrerStrategie bieten Marwin Gfrörer und Jan Kleinmann eine innovative Lösung: Diebeiden Experten haben eine Methode entwickelt, mit der Industriebetriebe auf demMarkt bestehen können. Durch den Einsatz von datengetriebenem Marketing undeffizienten Algorithmen helfen sie ihren Kunden dabei, Neukunden zu finden, ihreUmsätze anzukurbeln und an Sichtbarkeit zu gewinnen. Das Ergebnis ist einIndustrieunternehmen, das durch lukrative Neukundenaufträge finanzielle Erfolgeund weiteres Wachstum verzeichnen kann. Ihr langjähriges Fachwissen setzenMarwin Gfrörer und Jan Kleinmann ein, um Industriebetriebe individuell zu