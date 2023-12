Itaipu betont auf der COP die Rolle von Partnerschaften für eine nachhaltige regionale Entwicklung

Nach Einschätzung von Ligia Soares, der Leiterin der Niederlassung in Brasília, die für die institutionellen Beziehungen von Itaipu in der Hauptstadt und zu internationalen Organisationen zuständig ist, war die COP sehr intensiv und hat dazu beigetragen, die Beziehungen von ITAIPU Binacional zu staatlichen Institutionen und zur Zivilgesellschaft zu stärken. „Wenn wir Bilanz ziehen, erkennen wir, dass wir bereits signifikante Ergebnisse erzielen konnten, indem wir den Menschen zugehört und ihre Bedürfnisse verstanden haben. Jetzt wollen wir die nächsten Schritte unternehmen. Wir kehren mit sehr interessanten Ideen und Vorschlägen von diesen Tagen des Dialogs und der Zusammenarbeit zurück."

In den Diskussionsrunden, an denen sich Itaipu beteiligte, stellte das Unternehmen einige seiner Abfallverwertungsprojekte vor, die nicht nur zur Bekämpfung der unsachgemäßen Abfallentsorgung beitragen, sondern auch Arbeitsplätze und bessere Verdienstmöglichkeiten für Wertstoffsammler in den Gemeinden seines Einflussbereichs schaffen. Zudem präsentierte das Unternehmen seine Anstrengungen im Rahmen der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und diskutierte über die Energiewende und erneuerbare Kraftstoffe als praktikable Alternative für die Wirtschaft.

Aus Sicht des Generaldirektors von Itaipu, Enio Verri, war dies eine Konferenz der erneuerten Partnerschaften und Vereinbarungen. „Dies waren entscheidende Tage. Neben den Diskussionsrunden, in denen wir unsere sozialen und ökologischen Initiativen vorgestellt haben, haben wir Kontakte zu anderen Ländern hergestellt, um Partnerschaften mit Institutionen zu schließen, die sich ebenfalls für den Schutz der Umwelt und der Gesellschaft einsetzen", betonte er.

Damit endete die Teilnahme der Itaipu-Delegation an der Konferenz, bei der Diskussionsrunden und bilaterale Treffen mit Organisationen wie der International Hydropower Association (IHA), der Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen (UNDESA), den Jugendsekretariaten der Vereinten Nationen und der BRICS sowie mit verschiedenen Ministerien und Regierungsbehörden aus Brasilien und Paraguay auf dem Programm standen.

FOZ DO IGUAÇU, Brasilie, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Gemeinsame Anstrengungen für effektivere Ergebnisse, die regionale Anpassung globaler Technologien sowie Investitionen in den Schutz von Umwelt und Gesellschaft – dies waren einige der Botschaften, die das brasilianisch-paraguayische Wasserkraftwerk ITAIPU Binacional bei der COP28 in Dubai übermittelte.

Zum Abschluss seiner Teilnahme an der Klimakonferenz stellt das Unternehmen sein soziales und ökologisches Engagement in den Mittelpunkt

