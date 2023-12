DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Tesla auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla vor den Geschäftsjahreszahlen auf "Buy" belassen. Das Kursziel senkte Analyst Emmanuel Rosner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie allerdings von 275 auf 260 US-Dollar. Er geht zwar davon aus, dass die Auslieferungen des E-Autoherstellers im Schlussquartal die Erwartungen erfüllen. Der Experte rechnet aber mit einem begrenzten Volumenwachstum im nächsten Jahr und sieht daher ein erhebliches Abwärtsrisiko für die 2024er Marktschätzungen./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2023 / 11:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 247,1USD gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Rosner

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 260

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m