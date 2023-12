Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat durch den Boom bei Medikamenten zur Gewichtsreduktion an Attraktivität gewonnen. Allerdings warnt die Investmentbank Jefferies vor möglichen Risiken durch die Konkurrenz, insbesondere durch das Anti-Adipositas-Medikament von Eli Lilly. Jefferies prognostiziert, dass sich der Fokus von Novo Nordisk auf andere Medikamente gegen Fettleibigkeit verlagern könnte und stuft die Aktie als "Underperformer des Jahres 2024" ein. Sie sehen ein Abwärtsrisiko von über 36 Prozent. Im Gegensatz dazu stuft die Bank of America Novo Nordisk mit "Buy" ein und sieht ein Aufwärtspotenzial von über 32 Prozent. Auch Citi ist positiv für die Aktie und sieht ein Aufwärtspotenzial von etwa 24 Prozent. Novo Nordisks Medikament Wegovy könnte eine erweiterte Zulassung von der FDA erhalten und von einer adressierbaren Patientenpopulation von mehr als 100 Millionen in den USA und 700 Millionen weltweit profitieren.