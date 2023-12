Bauernverband kündigt Protest gegen Ampelplan zu Agrardiesel an

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die von der Ampel-Koalition geplante Abschaffung von Steuervergünstigungen auf Agrardiesel stößt in der Branche auf Protest. "Zuviel ist zuviel. Die Vorschläge der Ampel-Koalition haben die gesamte Landwirtschaft in Aufruhr versetzt", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe) laut Vorabmeldung. "Wenn diese Pläne nicht zurückgenommen werden, wird es einen heftigen Widerstand und zahlreiche Proteste geben." Mit den Vorschlägen der Koalition würden der Landwirtschaft fast eine Milliarde Euro entzogen.

