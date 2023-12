Steinmeier empfängt Merz - Gesprächsreihe mit Spitzenpolitikern

BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat CDU-Chef Friedrich Merz zu einem Gespräch über die aktuelle politische Lage empfangen. In einer Reihe von Treffen mit Vertretern der Ampel-Koalition und anderen Spitzenpolitikern kamen Steinmeier und Merz am Donnerstagnachmittag im Amtssitz des Bundespräsidenten zusammen, dem Schloss Bellevue in Berlin. Inhalte des Gespräches sollten nicht bekanntgegeben werden.

Merz hatte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag gesagt, der Bundespräsident lade die Parteivorsitzenden in größeren unregelmäßigen Abständen zu Gesprächen ein. "Wir haben das seit längerer Zeit verabredet, dass wir das auch noch vor dem Jahreswechsel einmal machen." Er gehe davon aus, "dass das nicht ein Krisengespräch ist, sondern dass das ein Gespräch über die gegenwärtige politische Lage im Inland, aber auch im Ausland sein wird", sagte Merz, der auch Chef der Unionsfraktion im Bundestag ist.