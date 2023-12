Tiffany & Co. eröffnet einen neuen Flagship-Store und schließt sich mit der Berliner Kunstszene zusammen, um dies zu feiern

BERLIN, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Seit seinen Anfängen in New York im Jahr 1837 hat das Haus Tiffany & Co. künstlerisches Schaffen gefördert und sich mit führenden Künstlern aller Epochen umgeben. Die Identität von Tiffany ist geprägt von der Sensibilität für die vielfältigen Formen des Schaffens und des Ausdrucks, und die Räumlichkeiten sind dem Dialog der Künste gewidmet. Von den Erzählungen Truman Capotes und der Kunstfertigkeit Jean Schlumbergers bis hin zu den Gemälden Andy Warhols und der klassischen Eleganz der Skulpturen Daniel Arshams - Tiffany & Co. Webt stets eine epische, zeitlose Geschichte der Kunst.

Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:

https://www.multivu.com/players/de/9233951-tiffany-and-co-neuen-flagship-store-und-sich-mit-der-berliner-kunstszene-zusammen/

Das neue Vorzeigeprojekt in Berlin erbt nun diesen Raison d'être von „The Landmark" von Tiffany & Co. auf der der Fifth Avenue, da das Haus seine künstlerische Odyssee weiterführt. Auf 270 Quadratmetern präsentiert Tiffany & Co. Werke, die den Bogen von historischen Archiven bis zur zeitgenössischen Kunst von Richard Prince spannen. Um die Einweihung zu feiern, hat sich Tiffany & Co. natürlich an Berliner Künstler gewandt. Vier hochmoderne Künstler wurden ausgewählt, um sich vom Tiffany & Co. Universum und seinem unverwechselbaren Blau (Pantone 1837C) inspirieren zu lassen. Claudia Wieser, Luki von der Gracht, Theresa Volpp und Timo Helgert haben ihr Talent, ihre Energie und ihre Vision eingebracht, um das Engagement von Tiffany & Co. in der Stadt zu präsentieren. Jede*r hat auf seine/ihre einzigartige Weise eine eigene Praxis – digitale Kunst, Bildhauerei, Performance, Poesie und Malerei – wie sie die Kraft der Farbe zum Ausdruck bringen. Und alle haben ihre künstlerischen Wurzeln in der Stadt Berlin. In einem umfassenden und anschaulichen Video offenbaren Claudia, Luki und Theresa diese Beziehung der wechselseitigen Kreativität mit Tiffany & Co.